Martina Rossi, assolti i portuali del Calp fermati mentre andavano a Castiglion Fibiocchi - Genova 24

Genova. Sono stati tutti assolti ieri ad Arezzo i 6 portuali genovesi fermati nel giugno 2020 mentre si stavano recando a Castiglion Fibocchi per manifestare la loro solidarietà ai genitori di Martina Rossi dopo l’assoluzione in appello di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due giovani poi condannati in via definitiva per la morte della ventenne di Genova, precipitata da una terrazza a Palma di Maiorca. I portuali, difesi dagli avvocati Laura Tartarini e Alessandro Gorla, erano accusati di porto di oggetti atti a offendere.

Nel pulmino su cui viaggiavano, fermato dalla polizia stradale nei pressi dell’A1 poco prima dell’uscita che conduce al paese dove vivono Albertoni e Vanneschi, erano stati trovati una serie di oggetti tra cui alcuni cutter, un coltellino e un manganello telescopico, oltre a uno striscione con scritto “Giustizia per Martina”.

Il tribunale di Arezzo, dopo aver sentito come teste anche il padre di Martina, Bruno Rossi, che ha raccontato come intorno al processo di Martina si era creata una comunità che chiedeva giustizia e ha organizzato diverse manifestazioni, li ha assolti dall’accusa di porto di oggetti atti ad offendere.

Per tutti gli oggetti l’assoluzione è stata piena, mentre per il solo manganello telescopico (del quale uno dei portuali si era da subito attribuito la proprietà) l’assoluzione è stata pronunciata per la lieve entità del fatto.