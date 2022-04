Martin Pecoraro non è più l'allenatore del Little Club James - Genova 24

Genova. Martin Pecoraro non è più l’allenatore del Little Club James.

La società rossoblù ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico genovese, che – ai microfoni di Ge24.it – commenta il suo addio: “Mi dispiace per i ragazzi – afferma Pecoraro – auguro che la presa di posizione della società rappresenti la scossa giusta per permettere alla squadra di terminare al meglio la stagione”.

Vista l’indubbia bravura e la professionalità che lo contraddistingue, siamo certi che l’ex tecnico del Via Acciaio non farà fatica a trovare una nuova squadra nella prossima stagione.

“Mi prendo una pausa e poi mi guarderò in giro, andando ad osservare il lavoro di qualche collega – conclude Pecoraro – e se arriveranno delle proposte interessanti le valuterò al meglio”.