Mamma e figlio investiti davanti scuola, i genitori: "Attraversamento pericoloso, servono i vigili" - Genova 24

Genova. Il volto del bambino tumefatto e la giovane donna in gravidanza con il bacino rotto. Questo è il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa settimana a Sant’Eusebio, in via Mogadiscio, dove un’auto ha investito madre e figlio all’uscita dell’asilo in prossimità delle strisce pedonali. Un incidente grave, e che solo grazie alla prontezza della donna che ha spostato il figlio all’ultimo istante non si è trasformato in una tragedia.

Dopo i giorni della paura, con i bollettini medici stabilmente positivi, dalla comunità scolastica del quartiere arrivano le richieste: la strada non è sicura e l’attraversamento risulta pericoloso e poco visibile. Bisogna intervenire, e rapidamente. A dircelo sono i genitori dei tanti bambini che ogni giorno entrano ed escono da quel cancello: “In accordo con gli insegnanti abbiamo scritto alla polizia locale del comune di Genova segnalando il problema e il pericolo – ci spiega Marina Nano, rappresentate di classe del nido Cantegua – abbiamo chiesto che venisse presidiato dai vigili, ma ci è stato risposto in primis di verificare se era possibile trovare dei volontari tra noi che potessero farlo. Non crediamo sia gusto, e speriamo che dal comune arrivi una risposta degna del problema”.

Via Mogadiscio è una strada ‘difficile’: corre sulle alture collegando Sant’Eusebio con il lungo Bisagno, e spesso tra le sue curve sfrecciano auto e moto a velocità sostenuta. “Attraversarla a volte è veramente rischioso – sottolinea Marina Nano – le strisce davanti alla scuola sono precedute da un lungo curvone per chi scende e da una curva con pochissima visibilità per chi sale. Andrebbe sicuramente potenziato, prima di dover commentare nuovi incidenti”. Una cinquantina di metri più in basso, sulle strisce vicine alla farmacia, nel novembre del 2020 una donna fu investita e perse la vita poche ore dopo in ospedale. Anche lei madre, anche lei mentre attraversava quella strada ‘maledetta’.

“La sicurezza dei nostri ragazzi deve avere la priorità sui velox come abbiamo sempre sostenuto, servono più pattuglie in entrata e uscita da scuola – aggiunge il presidente di Municipio Roberto D’Avolio – Da tempo chiediamo che in orario di entrata e di uscita delle scuole più critiche dal punto di vista della sicurezza stradale sia presente un presidio della nostra Polizia Locale. Le fasce di rischio dettate dall’amministrazione centrale non sono aggiornate e la copertura del servizio di tutela sugli attraversamenti è insufficiente“. Personale ma non solo: “Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, visto l’orario flessibile, è fondamentale prevedere più risorse nel potenziamento della segnaletica legata agli attraversamenti. È inaccettabile che in Valbisagno siano stati potenziati solo tre attraversamenti in cinque anni“.