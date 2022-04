Maltempo, rimandato al 6 maggio lo spettacolo con musica e fuochi d'artificio a De Ferrari - Genova 24

Genova. A causa del maltempo è stato rimandato al 6 maggio alle ore 20.30 lo spettacolo multimediale di immagini, musica e fuochi d’artificio, organizzato e finanziato da Regione Liguria in collaborazione con Comune di Genova e Teatro Carlo Felice inizialmente previsto per domani, sabato 23 aprile, in occasione della Festa della Bandiera di Genova e dell’inaugurazione di Euroflora.

Lo spettacolo era previsto al termine della cerimonia a palazzo Ducale a partire dalle 18.00, un evento in onore di Euroflora 2022 ai Parchi di Nervi che apriranno al pubblico proprio il giorno della Festa della Bandiera, il 23 aprile (domani).

Lo spettacolo prevede un programma di pirotecnica armonizzata con musiche e immagini ad alta qualità: si partirà con alcuni musicisti del Carlo Felice che, affacciati dalle finestre del palazzo di Regione Liguria, eseguiranno La Toccata dall’Orfeo di Claudio Monteverdi. In contemporanea partirà lo spettacolo di giochi di luce a tema floreale e della primavera a ritmo di musica. Infine, in un crescendo, sempre assieme al videomapping, via ai fuochi d’artificio dal tetto del palazzo, ancora una volta a tempo di musica.

Tutto rimandato al 6 maggio, mentre sono confermati gli altri appuntamenti previsti per la giornata del 23 aprile. Nella Sala del Maggior Consiglio si svolgerà la tradizionale investitura dei nuovi ambasciatori di Genova nel mondo, quest’anno otto: la genovese Maria Elena Bottazzi candidata al Nobel, Andrea Fiumicelli ceo di Dedalus, l’ex calciatore Sebastiano Nela, l’attrice genovese Alice Arcuri, la giornalista genovese Giorgia Cenni, il giornalista e scrittore Antonio Bigotti e il ballerino Jacopo Belussi. Durante la cerimonia sarà consegnata la Rosa di Genova – la novità floreale di Euroflora 2022, con i colori della bandiera di San Giorgio – al cappellano della comunità Ucraina a Genova Don Vitalij come omaggio della vicinanza di Genova al Paese oggi in guerra. Durante la cerimonia, che sarà condotta dalla speaker genovese di Radio 105 Valeria Oliveri, l’intervento musicale “Il bel sogno di Rosetta” in onore del principe Alberto di Monaco, che riceverà la cittadinanza onoraria, con il quintetto d’archi del Teatro Carlo Felice con soprano. Per partecipare alla cerimonia a Palazzo Ducale, da questo pomeriggio alle 16 è possibile prenotare su Eventbrite, fino a esaurimento posti.

Cinque bande genovesi, provenienti da altrettanti quartieri, percorreranno ognuna un itinerario diverso tra centro storico, via Venti Settembre, zona Brignole per radunarsi alle 17.30 in piazza De Ferrari dove, al termine della cerimonia ufficiale di Palazzo Ducale, si esibiranno i migliori pattinatori e pattinatrici genovesi, che gareggiano a livello nazionale, in uno spettacolo di pattinaggio creativo e gruppi storici di sbandieratori e musici.