Madre e figlio investiti davanti a scuola: in arrivo i 'nonni-vigili' per le strisce di via Mogadiscio - Genova 24

Genova. Un presidio gestito dai volontari per permettere l’attraversamento in sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. Questa la soluzione ideata dal Comune di Genova dopo la tragedia evitata di un soffio in via Mogadiscio a Sant’Eusebio, dove, due settimane fa, una madre insieme al proprio figlio furono investiti davanti alla scuola materna nei pressi delle strisce pedonali rimanendo per fortuna feriti in maniera non grave.

“La civica amministrazione si sta muovendo con l’associazione che coordina i cosiddetti ‘nonni vigili’, vale a dire i pensionati volontari che attrezzati di pettorina presidiano gli attraversamenti più rischiosi davanti alle scuole genovesi”. A darne notizia l’assessore Giorgio Viale durante il questione time del Consiglio comunale, in risposta ad una interrogazione presentata dal consigliere di Vince Genova Carmelo Cassibba.

Una soluzione che risponde in parte alle richieste delle famiglie, che nei giorni scorsi aveva chiesto la presenza della polizia locale davanti alla scuola: “Purtroppo non è possibile far presidiare dagli agenti della locale tutti gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole della città”, ha aggiunto Viale.

Il Comune però starebbe valutando un ulteriore potenziamento dell’attraversamento, ha poi aggiunto l’assessore Matteo Campora, con una nuova segnaletica più ‘impattante’ e visibile. Sarebbe questo un provvedimento che andrebbe incontro anche alle molteplici richieste fatte in questi anni dal municipio guidato da Roberto D’Avolio.