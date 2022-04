Madonna della Guardia, a Pasquetta festa delle campane e 30 anni dell'associazione Carillons - Genova 24

Genova. A Pasquetta, alla Madonna della Guardia di Genova, è in programma la benedizione della targa in ricordo del campanaro Michele Mantero, la festa per i 30 anni di fondazione dell’Associazione Genova Carillons e festa delle Campane.

Appuntamento lunedì 18 aprile 2022, alle ore 10:00, al Santuario della Madonna della Guardia di Genova. Si terrà un Concerto di Campane, suonate manualmente, in occasione della festa delle Campane del Santuario e per festeggiare il 30° anniversario di fondazione dell’Associazione Genova Carillons Michele Mantero, l’associazione di campanari, nata a Genova, nel 1992.

Alla Santa Messa delle ore 11, il rettore monsignor Marco Granara, benedirà la targa in memoria del Maestro Michele Mantero, Campanaro per oltre 30 anni del Santuario, scomparso lo scorso gennaio, che verrà poi posta nella cella campanaria.