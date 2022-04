Lotta salvezza: i calendari di Genoa, Cagliari e Venezia a confronto - Genova 24

Solo una squadra tra Genoa (22 punti), Cagliari (25 punti) e Venezia (22 punti) si salverà, le altre due dovranno dire addio alla Serie A insieme alla Salernitana. Sembra questo lo scenario più probabile a sette giornate dalla fine del campionato. I campani dovrebbero vincere i due recuperi per raggiungere a quota 22 genovesi e veneti e occupare dunque la medesima posizione della griglia di partenza della corsa salvezza. La Sampdoria (29 punti) non può considerarsi salva ma per vederla retrocedere servirebbe un clamoroso ribaltone, dato che dovrebbero superarla due delle quattro squadre che ha alle spalle

L’analisi giornata per giornata della corsa salvezza è basata della probabilità che avranno queste tre squadre di fare bottino pieno nelle varie partite. Il grado di difficoltà delle gare è stato infatti definito provando a immaginare la probabilità di ottenere i tre punti, unico viatico per raggiungere la quota salvezza. L’impressione, infatti, è che i pareggi servano a poco. Oltre ai valori delle squadre, si è tenuto conto del fattore “motivazione”, legato all’essere o meno in corsa per qualcosa di importante.

Verde= facile; Arancione= media; Rosso= difficile; Blu=scontro diretto

32^ GIORNATA

GENOA – LAZIO

I biancocelesti lottano per un posto in Europa League. Hanno giocatori di livello assoluto ma non sono ancora il meccanismo perfetto che vorrebbe Sarri. Il pubblico e la determinazione dei rossoblù potrebbero aiutare a evidenziare le falle degli aquilotti.

VENEZIA-UDINESE

Difficile considerare i friulani ancora tra il lotto delle possibili retrocesse. La differenza a livello di motivazione potrebbe dare al Venezia qualche chance in più. Ma non sarà un esito scontato visto il crollo verticale dei veneti nelle ultime giornate.

CAGLIARI-JUVENTUS

I bianconeri raramente sbagliano due gare di fila e la squadra di Walter Mazzarri sembra tutt’altro che in forma. In più, la formazione torinese deve guardarsi dalla risalita della Roma in chiave quarto posto.

33^ GIORNATA

MILAN-GENOA

Gara proibitiva. Difficile pensare che i rossoneri falliscano ancora una volta contro una squadra di bassa classifca.

CAGLIARI-SASSUOLO

Tanto dipenderà dallo stato di salute mentale dei sardi, ma le motivazioni potrebbero fare la differenza.

FIORENTINA-VENEZIA

Gara complicata contro una squadra che sembra non aver patito troppo la partenza di Vlahovic.

34^ GIORNATA

GENOA-CAGLIARI

Scontro diretto che potrebbe essere decisivo per le sorti delle due squadre. Se nelle due giornate precedenti il Cagliari riuscisse ad allungare, questo diventerebbe forse il match point salvezza. Al contrario, i ragazzi di mister Alexander Blessin potrebbero ottenere l’aggancio o, nella migliore delle ipotesi, effettuare il sorpasso.

VENEZIA-ATALANTA

Un pareggio al Ferraris potrebbe spingere la squadra di Zanetti a giocare per il punto in questo caso per mantenere le distanze invariate. Certo è che farsi attaccare dall’Atalanta non è mai una buona idea.

35^ GIORNATA

CAGLIARI-VERONA

Gli scaligeri non sembrano essere una di quelle squadre che si rilassano a risultato raggiunto. Ma a tre giornate dalla fine e in trasferta potrebbero non avere la stessa verve vista lunedì in casa contro il Genoa. Il Cagliari ha giocatori di carisma che in una situazione complicata potrebbero incanalare la gara sui binari giusti.

SAMPDORIA-GENOA

Derby gara da tripla. Derby che vale una stagione. Sì, vero. Ma se la Samp ci arrivasse salva allora il Genoa potrebbe far valere “il motivo in più” oltre al maggior ritmo di gioco.

JUVENTUS-VENEZIA

Solo i più coraggiosi si giocherebbero il “2”.

36^ GIORNATA

GENOA-JUVENTUS

Turno sulla carta sfavorevole per il Grifone. Tanto dipenderà dalla situazione della Juventus nella corsa alla qualificazione in Champions.

SALERNITANA-CAGLIARI

Due scenari possibili: passeggiata dei sardi contro una Salernitana retrocessa oppure scontro diretto.

VENEZIA-BOLOGNA

Felsinei senza particolari motivazioni. Turno sulla carta alla portata.

37^ GIORNATA

NAPOLI-GENOA

Il colpo salvezza contro il Napoli sarebbe di per sé un risultato prodigioso. Se poi i partenopei fossero ancora in lotta per lo Scudetto si potrebbe davvero parlare di impresa.

CAGLIARI-INTER

Si veda sopra, anche se il pubblico di casa potrebbe dare una mano.

ROMA-VENEZIA

Difficile decifrare la squadra di Mourinho. Sarà la macchina di risultati attuale o la formazione lunatica di qualche mese fa? E, soprattutto, avrà ancora obiettivi?

38^ GIORNATA

GENOA-BOLOGNA

Se la corsa salvezza fosse ancora aperta, una sconfitta sarebbe abbastanza “grave” in tutti i sensi.

VENEZIA-CAGLIARI

Colonna sonora, la canzone “Brividi”. Se una delle due fosse già spacciata, invece, potrebbe trattarsi di un risultato abbastanza scontato.

Le chance salvezza del Genoa sono legate non solo alle partite alla portata ma anche agli scontri con le big. Se il Cagliari ottenesse 9 punti in queste sette giornate, ad esempio battendo Verona, Salernitana e Venezia, arriverebbe a quota 34. Per salvarsi servirebbero dunque almeno 13 punti al Genoa, ma anche dodici in caso di scontri diretti a favore (all’andata vittoria con Ballardini) . Le partite più alla portata, nelle quali provare a ottenere i tre punti, sono lo scontro diretto in casa proprio contro i sardi, il derby della Lanterna e l’ultima giornata contro un Bologna già salvo. I restanti quattro punti sono da “cacciare” nelle partite contro Lazio, Milan, Juventus e Napoli. I pareggi contro Inter, Roma e Atalanta fanno ben sperare i tifosi. Discorso analogo per il Venezia, che se la vedrà con Fiorentina, Atalanta, Juventus e Roma. D’obbligo per gli uomini di Zanetti fare punti con Udinese e Bologna per non dipendere troppo dalle gare con le big e arrivare ancora in corsa all’ultima giornata con il Cagliari.