L'ordine dei farmacisti di Genova e Caritas diocesana Insieme per i farmaci alle persone e famiglie profughe - Genova 24

Genova. Stanno rispondendo numerosi i farmacisti genovesi all’appello promosso dall’Ordine dei Farmacisti di Genova in accordo con la Caritas Diocesana di Genova in aiuto al Centro della Comunità Ucraina presso la chiesa di Santo Stefano. I farmacisti aderenti, che offriranno il proprio contributo come volontari, saranno impegnati nella catalogazione e nel controllo dell’integrità e della validità delle confezioni, per garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei farmaci e dei dispositivi medici donati.

“Esprimiamo la nostra sincera gratitudine e soddisfazione per la pronta adesione riscontrata da parte dei farmacisti della città di Genova all’iniziativa della Caritas, per dare un aiuto concreto al popolo ucraino e ai profughi che la nostra comunità sta accogliendo in queste ore – afferma Giuseppe Castello, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova -. A pochissimi giorni dal lancio dell’iniziativa, sono già numerosi i colleghi che hanno accolto l’invito a supportare questa importante iniziativa di solidarietà. Ma non vogliamo fermarci qui: rinnoviamo l’invito, a chi non lo avesse già fatto, ad unirsi ai farmacisti volontari per supportare lo straordinario lavoro portato avanti dalla Caritas, perché ogni singolo contributo è prezioso per la collettività”.

“Si allarga sempre più la rete solidale attorno alla Chiesa di Santo Stefano e alla comunità guidata da p. Vitaly Tarasenko – commenta don Andrea Parodi, vicario episcopale per la carità e direttore della Caritas Diocesana -. In questo mese di angoscia condivisa con loro, abbiamo visto crescere anche tante collaborazioni, tra chiesa e città, che ci fanno sperimentare la fraternità, laddove la guerra vuole solo distruggere: ricordiamo almeno il reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Galliera, l’Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile – A.S.Pro.C., le Misericordie, l’Anpas, la Croce Rossa, la Fondazione Auxilium e Il Melograno Coop. Soc., l’AMT. Ora siamo davvero grati anche all’Ordine dei Farmacisti di Genova per questa disponibilità in un settore delicato qual è la corretta gestione dei medicinali che ci sono stati donati da tanti genovesi in queste settimane. Nel frattempo, man mano che si precisano le necessità di queste famiglie, stiamo registrando e mettendo a punto altre offerte di volontariato qualificato, per esempio nel campo dell’apprendimento della lingua italiana e nell’accompagnamento scolastico per i tanti bambini e ragazzi giunti a Genova, di cui a breve contiamo di dare notizie più dettagliate”.