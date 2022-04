Lo storico locale "Sereno 1950" a Boccadasse chiude per sempre dopo 72 anni - Genova 24

Genova. Lo storico locale genovese Sereno 1950, a Boccadasse, chiuderà definitivamente domenica 24 aprile per cambio gestione, come annunciato dai titolari sulla propria pagina Facebook.

Sereno 1950, oggi pizzeria pinseria e gelateria, aprì all’inizio della primavera del 1950, in una delle zone più suggestive di Genova, in un momento storico, quale il Dopoguerra, simbolo di rinascita, boom economico e benessere.

Gli storici titolari portarono avanti il locale per quasi trent’anni, poi la gestione, nel corso degli anni, passò di mano in mano fino a un periodo di chiusura, che però non duro molto. Sereno 1950 riaprì infatti, completamente rinnovato, nel marzo 2019, grazie a una squadra di giovani decisi a rimettersi in gioco.

Ma oggi chiude di nuovo, questa volta definitivamente.

“Ho bisogno di tornare a vivere. Gestisco due attività e non riesco a fare tutto. È diventato sempre più difficile conciliare i turni dei due lavori, con la vita privata. Così ho deciso di cedere l’attività. Ho altri progetti, tra cui il matrimonio” spiega Massimo Barosso, titolare da tre anni di Sereno 1950.

“Sereno 1950 diventerà, con ogni probabilità, un ristorante giapponese”, conclude Barosso.

fonte fotografia: pagina Facebook “Sereno 1950”