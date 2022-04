L’Iren Genova Quinto non sbaglia a Milano: battuta la Metanopoli - Genova 24

Milano. L’Iren Genova Quinto, con già in tasca la certezza della salvezza e del primo posto del girone che garantisce l’accesso ai playoff per l’Europa, non fa sconti a Milano e nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 batte 11-9 la Metanopoli. Biancorossi bravi a mantenere la testa sempre lucida e a condurre nel punteggio, resistendo anche all’assalto finale dei padroni di casa che, invece, erano alla ricerca di punti salvezza.

“Possiamo dire di aver giocato bene, di aver fatto una buona partita – commenta Roberto Ravina, autore di una tripletta -. Verso il finale loro ci sono un po’ tornati sotto, ma dovevamo aspettarcelo visto che per loro c’erano in palio punti importanti per mantenere la categoria. Noi però, in un ambiente davvero affascinante, abbiamo fatto il nostro dovere, soprattutto a livello mentale: pur essendo già certo del primo posto abbiamo giocato come sappiamo fare e in questo modo è stato più facile arrivare ai tre punti. Tre punti che pesano ancora di più vista l’assenza di Andrea Fracas, il nostro unico centroboa di ruolo”.

Il tabellino:

WP MILANO METANOPOLI – IREN GENOVA QUINTO 8-11

(Parziali: 2-3 2-3 1-1 3-4)

WP MILANO METANOPOLI: F. Cubranic, A. Perez, S. Andryukov, N. Tononi, G. Mattiello, M. Cavallini, T. Scollo 2, P. Kasum 3, N. Ficalora, T. Busilacchi 1, E. Novara, G. Lanzoni 2, A. Mellina Gottardo. All. Krecovic

IREN GENOVA QUINTO: P. Pellegrini, N. Gambacciani 1, A. Di Somma 2, Villa 1, F. Panerai 1, R. Ravina 3, J. Gambacciani, A. Nora, N. Figari 1, L. Bittarello, M. Gitto, M. Guidi 2, Valle. All. Del Galdo

Arbitri: Lo dico e Frauenfelder

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: WP Milano Metanopoli 4/10 +1 rig., Iren Genova Quinto 3/3.