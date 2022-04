Licenziamenti Hi-Lex Chiavari, Fiom Cgil: "Prime aperture, ma occorre procedere con la trattativa" - Genova 24

Genova. Mercoledì 6 aprile, sotto la sede di Confindustria, in via San Vincenzo, si è svolta la riunione tra Hi-Lex, sindacati e Regione Liguria sulla procedura di licenziamento collettivo per 22 lavoratori.

Mentre i lavoratori manifestavano in sciopero attraverso un corteo per le vie del centro città, la trattativa, in salita, ha prodotto la riduzione degli esuberi da 22 a 14. Il risultato è un primo segnale di inversione di tendenza che però non soddisfa ancora la Fiom Cgil e i lavoratori che, nella giornata di ieri hanno effettuato altre 8 ore di sciopero per un totale di 48 da inizio vertenza.

“L’azienda – come spiega Fiom Cgil Genova e Tigullio in una nota diffusa – lavora a pieno regime e altre commesse sono in procinto di arrivare, sebbene in tempi più lunghi di quanto precedentemente preventivato”.

La Fiom Cgil auspica che la trattativa prosegua nel solco delle aperture riscontrate mercoledi scorso ma, perché questo avvenga, serve più tempo.

Il tavolo aperto con la Regione non può limitarsi a un confronto tecnico ma deve prevedere un confronto politico con tutti gli assessorati interessati che possa contribuire a creare le condizioni per arrivare ad un accordo sindacale a tutela delle maestranze coinvolte e della tenuta del tessuto produttivo del territorio