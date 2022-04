Liberazione, Cinque Stelle: "Resistenza e ripartenza, 25 aprile simbolo di ricostruzione" - Genova 24

Genova. “Siamo finalmente tornati in piazza per celebrare la Festa della Liberazione. Il 25 aprile è per tutti noi una data fondamentale e oggi più che mai segna la pietra miliare della nostra ricostruzione” lo dichiarano i consiglieri comunali e municipali del M5S Genova a margine delle manifestazioni cittadine per la celebrazione del 25 Aprile.

E continuano: “Il M5S, sempre compatto, ricorda le importanti conquiste democratiche del nostro Paese dal dopoguerra. Oggi “resistenza” è per noi anche sinonimo di “ripartenza”, un invito non solo a impegnarci per fare meglio di prima dopo la pandemia e due anni drammatici, ma soprattutto per voltare pagina: il 12 giugno, cambiare è possibile”.

Infine concludono: “Genova merita di più: diamole un’amministrazione inclusiva dopo 5 anni di decisioni calate dall’alto che, con il mero pretesto del “fare”, hanno però calpestato la partecipazione e il diritto dei cittadini di combattere per il proprio benessere”.