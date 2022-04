L'ex mercato di Bolzaneto pronto a rinascere come Casa di quartiere, tra verde, laboratori e spazi sociali - Genova 24

Genova. L’ex mercato comunale di Bolzaneto è pronto a rinascere. Il finanziamento c’è, un milione di euro nero su bianco grazie ai fondi per la riqualificazione urbana messi a disposizione dal Comune di Genova, e il progetto anche. Disegnato dall’architetto Isaac Cherubino sulla base delle indicazioni fornite dal presidente del municipio Valpolcevera Federico Romeo e frutto di un dialogo con il territorio che va avanti da anni.

Un territorio quello di Bolzaneto, che chiedeva fortemente spazi per il quartiere, per i bambini e gli anziani. E finalmente li avrà. Niente parcheggio quindi – che potrebbe essere però realizzato in un’area adiacente la stazione – e fine del degrado di questi ultimi anni (l’ultimo banco ha chiuso nel 2018 dopo una lunga agonia), ma una grande e innovativa casa di quartiere a disposizione della cittadinanza. Non solo. Dei 750 metri dell’ex mercato, 250 metri al piano terra saranno dati ai vigili del fuoco che potranno ristrutturare la loro storica caserma e insieme avranno lo spazio per collocare i nuovi mezzi di soccorso di dimensioni più grandi.

Ma veniamo al progetto. “Sarà una struttura completamente rinnovata – spiega Romeo che a fine marzo ha presentato il progetto alla cittadinanza in un incontro al teatro Govi – e innovativa, realizzata verde e ampie vetrate e avrà tutte le funzioni di una casa di quartiere, sul modello di quella già realizzata a Certosa. Il progetto prevede al piano terra una grande sala polifunzionale, un’aula multimediale per tenere corsi, diversi spazi per i laboratori, un piccolo ‘giardino d’inverno’ e anche una cucina. L’altezza sarà suddivisa con la realizzazione di un grande soppalco che consentirà di ricavare altre aule studio e una sala per il coworking. Sul tetto completamente rifatto ci sarà un ampio spazio verde con piante, giardino pensile, serre didattiche e giochi per i bambini.

“Tutto è partito da una raccolta firme dei genitori della scuola di Bolzaneto un paio di anni fa che chiedevano spazi per i bambini – ricorda Romeo – e da lì passo passo abbiamo scritto il progetto in collaborazione anche con loro. Nel frattempo si è posta anche l’esigenza dei vigili del fuoco perché non volevamo che lasciassero Bolzaneto per mancanza di spazi adeguati e così abbiamo trovato la quadra”.

Se tutto andrà bene alla fine del prossimo anno o nei primi mesi del 2024 i lavori dovrebbero essere conclusi: “lI primo passo è indire la gara che dovrà essere chiusa entro fine anno, poi i lavori richiederanno credo un annetto. Nel frattempo stiamo avviando dei workshop nel quartiere per disegnare nel dettagli gli arredi che serviranno”.

Ex mercato comunale di Bolzaneto: il progetto della nuova Casa di quartiere

“Sono contento che l’amministrazione sia riuscita a reperire i finanziamenti necessari per la riqualificazione dell’ex mercato di Bolzaneto – aggiunge l’assessore comunale al bilancio Pietro Piciocchi – È un impegno che mi ero preso personalmente e che sono felice essere riuscito a rispettare. La direzione progettazione del Comune di Genova si occuperà nei prossimi mesi di sviluppare le suggestioni pervenute dal territorio, così da potere predisporre al più presto gli atto di gara. Mi farò carico di assicurare che il progetto proceda velocemente perché è un obiettivo che mi sta molto a cuore. Nel frattempo stiamo completando il percorso che porterà a trasferire una porzione dell’ex mercato ai vigili del fuoco per l’ampliamento dell’attuale caserma”.