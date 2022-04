Le assi dei ponteggi volano in strada per il vento, paura a San Teodoro - Genova 24

Genova. Una notte complicata per San Teodoro, dove alcuni assi di un ponteggio sono state sollevate dal vento e scaraventate nella strada sottostante, obbligando all’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

L’episodio è avvenuto in via Faenza, a notte fonda: secondo le prime testimonianze le impalcature relative ad un palazzo sono state sconquassate dal forte vento che si è abbattuto sulla città nelle scorse ore, e alcune tavole di metallo sono state divelte.

Non si registrano feriti, mentre per i danni si sono attivati gli agenti della polizia locale arrivati sul posto per i rilievi del caso. La nottata è stata caratterizzata da altri interventi dei pompieri legati al vento, soprattutto per mettere in sicurezza rami e alberi in varie parti della citta.

(Foto d’archivio)