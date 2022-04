Lavoro autonomo, al via la collaborazione tra centri per l'impiego e avvocati giuslavoristi - Genova 24

Genova. Gli associati dell’Associazione avvocati giuslavoristi italiani della Liguria (Agi Liguria) saranno i primi a disposizione dell’utenza e a collaborare con il personale del Centro per l’Impiego di via Cesarea a Genova.

La Giunta regionale ha infatti approvato il protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Agi Liguria nell’ambito delle attività che vengono svolte nei Centri per l’Impiego grazie a collaborazioni non onerose con gli ordini, collegi professionali nonché con associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. Agi Liguria quindi è la prima realtà che ha aderito ad una delle iniziative promosse dal Tavolo permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni istituito nei giorni scorsi dalla Giunta regionale.

“A pochi giorni dalla creazione dello sportello pilota al Cpi di via Cesarea – commenta l’assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Gianni Berrino – abbiamo già sottoscritto la prima collaborazione con un’associazione: auspichiamo che anche altre realtà legate al mondo delle professioni e dell’autoimpresa seguano l’esempio e che l’esperienza di Genova venga esportata anche negli altri Cpi della Liguria. Segnalo inoltre che, tramite questo sportello dedicato, potranno essere erogati anche servizi ai titolari di partita Iva che, avendo cessato l’attività, rientrano di diritto tra i destinatari del programma Gol”.