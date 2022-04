Lavori sul nodo di San Benigno, via di Francia chiude per tre serate: variazioni delle linee bus - Genova 24

Genova. Proseguono i lavori sul nodo di san Benigno e dureranno, come da programma, fino al 30 aprile. Nelle scorse settimane è infatti è stata montata una maxi gru che solleva e posiziona tre nuovi impalcati sopra la linea ferroviaria.

In particolare, come già anticipato, da domani giovedì 21 a domenica 24 aprile, via di Francia sarà completamente chiusa al traffico con interruzione del transito veicolare. Nel dettaglio le chiusure sono previste da giovedì 21 aprile dalle 20.00 alle 24.00, venerdì 22 e sabato 23 aprile dalle 19.00 alle 23.00

Pertanto alcune linee del bus modificheranno il percorso.

Modifica alle linee bus

Linee 1 e N2

Direzione ponente: i bus giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano, sottopasso ferroviario, rotatoria Veneto, via Avio dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 3

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in via Pacinotti, proseguiranno per via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 7, 9 e N1

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via Milano, proseguiranno per via Cantore, piazza Montano, transiteranno poi nuovamente per via Cantore dove, all’altezza della fermata codice 0086 “Cantore1/Montano”, effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguiranno per via Cantore dove riprenderanno regolare percorso.