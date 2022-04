Lavori sul nodo di San Benigno: disagi fino al 30 aprile, via di Francia chiusa per tre serate - Genova 24

Genova. Dureranno fino al 30 aprile, più di due settimane, i lavori in via di Francia che già stamattina hanno provocato disagi e rallentamenti in Sopraelevata e nella zona del Wtc. Si tratta della fase clou del potenziamento del nodo di San Benigno: nei prossimi giorni verrà montata una maxi gru che solleverà e posizionerà tre nuovi impalcati sopra la linea ferroviaria, poi altrettanto tempo servirà per lo smontaggio. E per tre serate, dal 21 al 24 aprile, via di Francia sarà completamente chiusa al traffico con interruzione del transito veicolare già a partire dalle 19.00.

Intanto a farsi sentire saranno le ripercussioni sulla viabilità. I provvedimenti sono contenuti in un’ordinanza del settore Mobilità del Comune che rimarrà in vigore fino alle 24.00 del 30 aprile. La modifica più impattante è il restringimento di via di Francia che impone di convogliare tutto il traffico nella carreggiata a mare tra via Balleydier e la rotatoria di via Scarsellini (eccetto i veicoli diretti a passi carrabili e attività economiche sul lato della ferrovia). Lo scambio di carreggiata crea un collo di bottiglia per i veicoli che scendono dalla Sopraelevata, con inevitabili ripercussioni a catena nonostante la presenza della polizia locale a regolare il flusso.

Inoltre nel tratto tra via Scarsellini e via Balleydier è istituito il divieto di transito per veicoli di altezza superiore ai 4 metri, mentre in via Balleydier e in via De Marini ci sarà il divieto di transito per mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate. In tutta la zona bisognerà osservare il limite di velocità dei 30 km/h.

Ma perché tutti questi disagi? Nelle notti tra il 21 e il 24 aprile (giovedì, venerdì e sabato della prossima settimana) è previsto il varo dei tre impalcati del nuovo viadotto che, scavalcando la ferrovia e correndo su passo a via di Francia, collegherà il casello di Genova Ovest (e la rampa di via Cantore, “salvata” su richiesta di Tursi) a lungomare Canepa senza passare dall’Elicoidale. Per farlo bisognerà chiudere via di Francia in entrambe le direzioni: lo stop scatterà intorno alle 19.00 – con prevedibili disagi sul finire della fascia oraria di punta pomeridiana – e andrà avanti per tutta la notte fino all’alba del giorno seguente.

Lavori sul nodo di San Benigno

Per effettuare queste operazioni sarà necessario anche interrompere il traffico ferroviario sulla linea Genova-Savona tra Principe e Sampierdarena. Il provvedimento riguarderà solo due notti, quella tra il 22-23 e quella tra il 23-24 aprile, nella fascia oraria dalle 22.40 alle 6.00. Si tratterà comunque di una chiusura poco impattante, visto che i treni coinvolti sono pochi.

Tra l’altro non sarà l’unico periodo di passione. Perché lo stesso copione è destinato a ripetersi a novembre, quando verrà sostituito il viadotto esistente, che oggi conduce da Genova Ovest alla Sopraelevata, e rimosso l’impalcato provvisorio già montato nei giorni scorsi .

A partire dall’estate del 2023 si potrà apprezzare il risultato di tutti questi cantieri: dal casello di Genova Ovest si potrà andare in lungomare Canepa senza più affrontare la pericolosa immissione sull’Elicoidale. Dalla Sopraelevata si potrà raggiungere lungomare Canepa senza più passare da via di Francia. E da lungomare Canepa si potrà salire in Sopraelevata senza più condividere il percorso coi mezzi pesanti diretti in autostrada.