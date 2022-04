Lavagna, grande partecipazione per la Giornata dello Sportivo in piazza Marconi - Genova 24

Lavagna. Graziati da qualche raggio di sole, una tregua della perturbazione ha permesso ha permesso ad un colorato e vasto Insieme di gonfaloni, bandiere, ragazzi con l’effige della propria società sportiva, di radunarsi davanti all’affascinante location della basilica di santo Stefano e sotto il porticato Brignardello.

Oltre cinquecento i partecipanti, comprensivi di tantissimi ragazzi provenienti da tutto il circondario, accompagnati da una nutrita rappresentanza di dirigenti ed educatori sportivi legati al mondo del Centro Sportivo italiano.

Una rappresentanza delle 85 società sportive che aderiscono al comitato locale del CSI, un insieme di realtà, ben radicata sul territorio, che raccoglie oltre 8500 tesserati.

Il pomeriggio si è aperto con i saluti del consigliere nazionale Cristiano Simonetti, a seguire la Messa celebrata dal vescovo di Chiavari Giampio Devasini, per concludersi con la premiazione di tutte le società presenti con un ricordo della manifestazione e dell’attestato firmato direttamente dal vescovo.

Presenti tra gli altri , anche il sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangiante e quello di Cogorno, Gino Garibaldi; un ringraziamento a don Federico e don Andrea che ci hanno ospitato nella loro splendida parrocchia e all’assessore Chiara Oneto per il supporto all’evento.

La grande folla, che ha costretto alla chiusura della strada adiacente, ha dimostrato che lo sport è vivo e parte integrante della società, che gli atleti delle società sportive avevano bisogno di un momento di condivisione, dopo un lungo periodo di difficoltà e restrizioni imposte dal Covid, che non hanno risparmiato il mondo dello sport.

“Siamo molto contenti di essere riusciti ad organizzare la giornata dello sportivo e ad avere con noi il nostro vescovo; questa messa nel tempo della Pasqua, ha avuto una doppia funzione, celebrare la resurrezione ma anche la ‘ripartenza’ del mondo dello sport – commenta il presidente Cristiano Simonetti -. Lo sport vissuto come inclusione, l’importanza di trovarci Insieme, ancora una volta lo sport si è rivelato un ‘collante’, qualcosa di educativo ed un valore aggiunto.

“Il nostro desiderio – prosegue – è di continuare sempre, come la chiesa ci insegna, a pensare che al centro dello sport, con tutti i suoi valori educativi, sociali, inclusivi, ci stanno sempre i ragazzi. Anche in un momento particolarmente doloroso con la guerra, alcune associazioni sportive, si sono attivate per accogliere ed integrare i ragazzi ucraini arrivati nel nostro territorio. Con questa nostra manifestazione, piena di bandiere, di colori, il desiderio era far conoscere sempre di più il mondo dello sport e far diventare il nostro vescovo, uno di noi, il capitano del Tigullio”.

Numerose le società presenti, che dopo una piccola esibizione sulle note dell’inno del CSI, a rappresentare idealmente una esibizione comune, hanno sfilato con i propri rappresentanti per le foto di rito. Si tratta di CSK Karate, Naima Academy Chiavari, Centro Studi Discipline Orientali 2000, Ginnastica Riboli, Admo Volley, Associazione Sordomuti Tigullio, Lavagna Nuoto ’90, Panathlon Tigullio, Villaggio Tennis Tavolo, Ginnastica Pro Chiavari, CSI Progetto Scuola, Poli Sport Amicizia-Famiglia, Gruppo Sestieri di Lavagna, Circolo Tennis Lavagna, Fit 2 GO, Rupinaro Sport, Villaggio Calcio San Salvatore, Polysport Basket Lavagna, Blu Sea Basket Lavagna.

“Un ringraziamento a tutti i presidenti e a tutti i partecipanti, con l’obbiettivo di rivederci presto alla prossima manifestazione” concludono gli organizzatori.