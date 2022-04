La vetta a quota palcoscenico, alla Tosse ecco White Out tra danza, circo e alpinismo - Genova 24

Genova. E’ un caso che “White Out – i conquistatori dell’inutile” sia andato in scena a Genova in questo strano 2 aprile visitato dalla neve. Freddo più del previsto, per essere una serata di primavera, fuori dal Teatro della Tosse e “freddo” al suo interno, per finzione scenica, con una coltre bianca a coprire il palcoscenico, tavolozza minimale e ideale per le linee tracciate da Piergiorgio Milano, Javier Varela Carrera e Luca Torrenzieri.

Il primo fra loro è anche l’ideatore e coreografo dello spettacolo. Con gli altri due performer porta avanti, per poco più di un’ora, una “cordata” che si muove a ritmo incalzante.

In sala, per una volta, forse ci sono più appassionati di montagna che frequentatori di teatri ma il linguaggio universale della danza, si scopre, riesce a raccontare molto bene l’anelito per una vetta o una linea, la sfida alla gravità, al freddo, al tempo, a quel rischio che sul palco è costantemente presente sotto forma di una strobosfera da discoteca trascinata dai tre protagonisti.

Per white out si intende una condizione fra le peggiori in cui ci si può trovare in montagna: si verifica quando la nebbia e la luce giocano in modo tale da azzerare profondità e altezza. Non solo non si vede nulla ma non si capisce più dove ci si trovi. Il white out, ma anche la vertigine, la fatica, il disagio estremo di una notte all’addiaccio, l’attesa dei soccorsi, la sopravvivenza propria a scapito di quella un compagno, sono situazioni che, chi va per montagna, vorrebbe non vivere mai.

Eppure. I “conquistatori dell’inutile” – come lo scrittore e alpinista Lionel Terray definiva chi passa la vita a cercare di salire in cima – sanno che ogni avventura può essere l’ultima, può essere la più pericolosa, sanno che una volta in vetta non si è raggiunto nulla, sanno che quello che si cerca è se stessi. “Ma quella ricerca è più facile quassù che seduti su un divano”.

Lo dice la voce fuori campo mentre uno dei danzatori volteggia tra una corda e l’altra, a sei metri d’altezza, staccando e riattaccando moschettoni. Lo suggerisce la costruzione del racconto, che alterna clownerie e tragedia, una colonna sonora anni Ottanta e abbigliamento da montagna dello stesso periodo. L’alpinismo è performance pura, qualcuno sostiene, è fine a se stesso, ogni ascesa è una storia a sé, così come lo sono le diverse scene che, performance pura, compongono lo spettacolo.

Virtuosismi senza soluzione di continuità, quasi come scalare una parete nord sapendo di non poter fare errori, quelli messi in atto da Piergiorgio Milano, Javier Varela Carrera e Luca Torrenzieri: prove di forza, mimesi di tempeste, una danza giocata con scarponi e sci ai piedi, giochi simili al bondage ma con le corde da scalata.

Alla fine dello spettacolo, lungo applauso e qualche spettatore in piedi (la sala è piena). Applausi anche a chi sta dietro le quinte: il design luci è curato da Bruno Teusch, il sound design da Federico Dal Pozzo, mentre i costumi sono di Raphaël Lamy, Simona Randazzo e di Piergiorgio Milano, che firma anche soundtrack e scenografia.

Prima di congedarsi, Piergiorgio Milano rivela che ha pronto un altro progetto per la nostra città. Dalle montagne al mare. L’appuntamento sarà sulla spiaggia di Voltri a settembre.