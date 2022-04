La storia in piazza, domani la chiusura con Luciano Canfora, Andrea Purgatori e Galli Della Loggia - Genova 24

Genova. È proseguita anche oggi con un grande successo di pubblico la XI edizione de La Storia in piazza, il programma di incontri, conferenze, reading e laboratori dedicato quest’anno al tema “Raccontare la Storia”

Si è parlato di Mediterraneo con Amedeo Faniello e Alessandro Vanoli, delle figure di Giovanna D’Arco e Gilles de Rais con Franco Cardini e Marina Montesano. Ospite, tra gli altri, Aldo Grasso che ha parlato della relazione tra storia e media televisivo. Il racconto del crudele assassinio di Ipazia è stato affidato alla filologa Silvia Ronchey.

Intenso anche il programma delle iniziative dedicate ai ragazzi e alle famiglie. L’atrio di Palazzo Ducale ha ospitato Scene in costruzione, un gioco collettivo ispirato alla grande decorazione barocca e agli apparati effimeri in cui l’architettura si fa spazio teatrale. Tutti hanno potuto contribuire alla realizzazione di una grande installazione di cartone utilizzando le tessere giganti di un puzzle.

Domani quarta ed ultima giornata.

Sarà Luciano Canfora – uno dei curatori insieme con Franco Cardini – a chiudere la rassegna alle 18. Nella Sala del Maggior Consiglio parlerà sul tema Storia e verità. La tradizione «realistica» della storiografia, che parte da Tucidide, Polibio e Tacito e arriva a Machiavelli e Kissinger, assume punto fermo, che la storiografia è la prosecuzione della politica con altri mezzi, e che il politico è il solo a possedere i requisiti per scrivere storia. Canfora si chiederà se possa essere vero il contrario.

Il programma della giornata prevede – tra gli altri – Ernesto Galli Della Loggia che terrà una lezione dal titolo La marcia su Roma. Tecnica di un finto colpo di stato che si finse una rivoluzione, mentre Anna Foa parlerà dei testi letterari come fonti per l’indagine storica.

La storica dell’arte Anna Ottani Cavina affronterà il tema del rapporto tra Arte e Rivoluzione a partire da Jacques-Louis David, un caso eclatante di artista engagé.

Interessante anche vedere quanto i media – non solo quelli moderni, come tv e la rete, ma anche musei e mostre – abbiano avuto e abbiano tuttora una funzione di legittimazione politica e di spiegazione della realtà sociale. Il racconto sarà affidato a Peppino Ortoleva, professore ordinario di Storia e teoria dei media all’università di Torino.

Si racconterà la Storia, ma anche il Presente: il giornalista d’inchiesta Andrea Purgatori parlerà della storia come uno strumento d’interpretazione di ciò che accade oggi. E lo farà in un momento – quello attuale – particolarmente drammatico per la guerra in Ucraina.