La sinistra insieme: "Sindaco... di quali giovani? Bando ennesima marchetta elettorale" - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dalla coalizione La sinistra insieme che sostiene la candidata Antonella Marras.

“Bucci sta nuovamente cadendo nel ridicolo: un bando comunale per creare una “consulta dei giovani”, frutto di autocandidature: un modo banale per fuggire per l’ennesima volta da un confronto reale con i rappresentanti degli studenti; un bando per “giovani dai 15 ai 35 anni” che dovranno rappresentare le esigenze dei giovani, cioè le loro esigenze, dato che non saranno scelti, votati, appoggiati da altri giovani”.

“Insomma, una marchetta pre-elettorale, destinata a creare giovani in carriera, che, purtroppo, nasconde una deriva culturale a-democratica (a voler essere buoni) necessaria per confondere la rappresentanza con le nomine feudali, per mimetizzare la delega democratica con la nomina dei valvassini”.

“I giovani la loro “rappresentanza” se la devono conquistare nelle lotte contro il precariato e il lavoro nero, contro il definanziamento della scuola e dell’università. Questi sono i giovani che ci piacciono ed a questi giovani daremo sempre il nostro appoggio”.

“La democrazia, la rappresentanza, la partecipazione o nascono nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro o è solo finzione: una piccolissima foglia di fico, insufficiente a coprire le incapacità di chi gestisce il potere”, conclude la nota.