La Sampierdarenese batte il Savona ed è a un passo dalla vittoria (VIDEO) - Genova 24

La cornice del “Cige” di Genova Begato era quella di una partita di categorie superiori. Spalti pieni: da una parte i tifosi del Savona, arrivati con due pullman dalla città della Torretta e dall’altra il settore giovanile e i sostenitori della Sampierdarenese.

I genovesi avevano solo un risultato: la vittoria. In caso di pareggio o di sconfitta, il Savona avrebbe avuto nelle ultime due giornate la possibilità di chiudere il campionato al primo posto. Così non è stato perché i genovesi hanno fatto loro la partita segnando nei minuti finali: all’ottantacinquesimo con Gesi, decisiva però la papera del portiere savonese, e a recupero inoltrato con Chiarabini, al termine di un contropiede verticale ispirato da Poggioli. (La cronaca del match minuto per minuto)

Ora, i “lupi” non dovranno fare altro che battere, domenica 1 maggio, il Fegino. La partita è tutt’altro che ostica: gli avversari sono retrocessi matematicamente ormai da tempo e in tutto il campionato hanno collezionato appena tre punti. L’occasione è ghiottissima.