La polizia celebra i 170 anni dalla fondazione: diminuiscono i reati ma aumentano rapine e lesioni - Genova 24

Genova. Se rispetto al 2019 (anno di riferimento visto che il 2020 è stato segnato dal lockdown) i reati a Genova sono diminuiti complessivamente del 11%, a crescere in città l’anno scorso sono state le rapine, in aumento del 17% in particolare in strada e in abitazione.

In crescita anche le lesioni (1014 i casi denunciati nel 2021) e le percosse. Diminuiscono i furti (-22%) compresi quelli in abitazione e quelli sulle auto. Diminuiscono anche i reati mi materia di sfruttamento della prostituzione e pornografica minorile (in calo dal 99 al 58% e le estorsioni. Crescono invece i sequestri di persona (da 5 a 12) e le truffe informatiche (+8%).

A Genova nel 2021 ci sono stati 2 omicidi volontari, 10 tentati omicidi e 17 omicidi colpasti, ma maggior parte dei quali in seguito a incidenti stradali.

Sono alcuni dei dati illustrati dal questore di Genova, Orazio D’Anna, durante la cerimonia per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato a Palazzo Ducale.

“Il commercio di droga resta un fenomeno imponente – spiega il questore – da quello al dettaglio, specie nel centro storico, all’importazione di grandi quantità attraverso il porto. Ma come ci siamo stati, noi ci siamo e ci saremo sempre”. Alla cerimonia hanno preso parte istituzioni e autorità. E il questore ha ricordato “l’inutile strage che si sta consumando in Ucraina” ma anche “gli altri conflitti di cui poco si parla”.

guarda tutte le foto 9



A palazzo Ducale la cerimonia per il 170° anniversario dalla fondazione della polizia di stato

Nel 2021 le persone arrestate dalla polizia della provincia di Genova sono state 712, 4.611 quelle denunciate. Gli interventi delle volanti sono stati 21.833. Tra i provvedimenti emessi dal questore i Daspo sono stati 46, 130 i fogli di via. La polizia stradale ha controllato in un anno quasi 23 mila veicoli e accertato 12.453 infrazioni, la Polfer ha identificato 65.477 persone e ne ha arrestate 38. La polizia postale ha eseguito 8 arresti, denunciato 89 persone e svolto 83 incontri presso le scuole, in parte con la collaborazione dell’Urp.

Una cerimonia molto tradizionale quella voluta dalla questura di Genova, la prima ‘celebrata’ dal questore D’Anna. Ai video che solitamente vengono realizzati ad hoc dall’Urp o dalla polizia scientifica è stato preferito un video della festa delle polizia del 1959, che appartiene all’archivio dell’Istituto luce, con le spettacolari evoluzioni dei motociclisti di divisa e per la musica sono stati scelti tre brani al clavicembalo. Nell’ambito della cerimonia sono stati premiati dal prefetto Renato Franceschelli con encomi o lodi gli agenti che si sono distinti in servizi. Presenti alla cerimonia le massime autorità cittadine, nonché esponenti del mondo politico e delle categorie economiche.