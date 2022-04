"La parola alle piante", presentato a Euroflora il libro illustrato di Riccardo Albericci - Genova 24

Genova. “La parola alle piante” (edizioni Galata) è un libro sulla botanica scritto da Riccardo Albericci e corredato dalle tavole di Marco e Mattia Boetti. Una pubblicazione dedicata anche anche ai semplici appassionati che è stata presentata questa mattina nello spazio Fienile all’interno di Euroflora 2022.

Albericci, al mondo verde, degli alberi e delle piante in genere, ha dedicato tutta la vita. Noto tra gli addetti ai lavori con il romantico appellativo di “signore delle camelie”, avendone addirittura scoperto alcune varietà – in qualità di responsabile dell’Orto Botanico di Villa Pallavicini di Genova Pegli – oggi è progettista del Verde pubblico urbano e personalmente per Aster, l’azienda di servizi territoriali del Comune di Genova.

Il libro – non certo il primo firmato dall’autore – è incentrato sulla vita di alcune delle più importanti piante presenti nei parchi cittadini. Ecco perché “la parola alle piante”.

Non un semplice saggio ma una vera e propria novella in cui Albericci adotta l’escamotage letterario, rendendo gli alberi dei veri e propri personaggi, dotati di sensibilità particolari e soprattutto capaci di esprimere con la parola quelle caratteristiche, quelle esigenze che nella realtà solo l’occhio dell’esperto può arrivare a percepire.

Insomma, un album illustrato per presentare a grandi e piccini il mondo delle piante. Se potessero parlare, cosa ci insegnerebbero le piante? A saper attendere le stagioni preparandosi a viverle, A cogliere le opportunità quando si presentano, a essere resilienti di fronte alle tempeste della vita. E ancora la bellezza, l’armonia, la cooperazione più che la competizione.

“Nel giardino, che è una creazione umana, tutto questo ci viene proposto in silenzio e puntualmente con un linguaggio molto diverso dal nostro. Le piante sono le nostre insegnanti: ciascuna con la propria identità, la propria storia l’unicità che sanno esprimere a seconda di dove sono state messe a dimora e di come sono cresciute adattandosi all’ambiente, le piante, nella loro diversità, sono anima e carattere di ogni giardino“.