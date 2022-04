La pace si fa a tavola: il pranzo russo-ucraino per raccogliere farmaci e per le popolazioni sotto le bombe - Genova 24

Genova. Un centinaio di persone questa mattina si sono ritrovate alla Fratellanza Artigiana Genovese di Oregina per sedersi a tavola a gustare le specialità culinarie russe e ucraine raccogliendo fondi e farmaci da destinare alle popolazioni coinvolte dalla guerra che in queste settimane sta tenendo il mondo con il fiato sospeso.

L’evento, organizzato dalla associazione multiculturale Anglad in collaborazione con Spazio126, ha visto la partecipazione di diversi cittadini ucraini e russi residenti in Italia. Lo scopo è stato quello di raccogliere farmaci salvavita da inviare in Ucraina o nelle zone limitrofe che oggi ospitano migliaia di profughi in fuga. “Vogliamo far capire che se parliamo di popoli non c’è una divisione così ostile tra russi e ucraini – ci spiega Liliya, una ragazza russa da dieci anni residente a Genova – le divisioni sono solo politiche, mentre la cultura dei due popoli ha molte cose condivise, a partire dalla tavola“.

Una giornata che è anche l’occasione per provare a riflettere su quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri da qua: “Adesso si sta iniziando a capire che anche i russi, il popolo russo, è solidale con gli ucraini. Siamo sempre stati amici, ora tutto il mondo sta aiutando”.

L’evento non è il primo del genere organizzato da Anglad, che da anni unisce persone in arrivo da tutte le parti del mondo: “Oggi raccogliamo fondi e farmaci per gli ucraini – spiega Liliya – ma in passato lo abbiamo fatto per altre situazioni di conflitto. E temo – conclude – che dovremo farlo per altre guerre”.