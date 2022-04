La Normac AVB saluta il pubblico di casa con una vittoria - Genova 24

Genova. Sul terreno di gioco del PalaMaragliano, sabato 23 aprile, la Normac AVB ha disputato l’ultima partita casalinga della stagione 2021/2022 affrontando le torinesi dell’Ascot Labormet2.

Il coach Alessandro Delucchi schiera in partenza il sestetto composto dalla capitana Marta Bertolotto al palleggio, Alessia Cappai, Alice Vieri, Lucia Carpinteri, Anna Scotto Busato, Carlotta Rissetto e Silvia Bulla come libero.

Il primo set è molto equilibrato e giocato punto a punto; la Normac AVB è molto attenta e riesce, anche se con il minimo scarto, a vincere il set. Nella seconda frazione la reazione delle avversarie mette un po’ in difficoltà la ricezione delle genovesi che faticano anche in attacco ed è parità. Nei due set successivi la squadra del presidente Carlo Mangiapane è sempre avanti e, malgrado la reazione dell’Ascot, mantiene la concentrazione e conquista i tre punti in palio. Finisce 3 a 1: 25-23 17-25 25-23 25-20.

“È un peccato – commenta con un po’ di rammarico Carlo Mangiapane -. Gli infortuni e le soste dovute al Covid ci hanno penalizzato pesantemente. Le buone prestazioni degli ultimi tempi e il grande impegno delle ragazze in allenamento e in partita avrebbero meritato una classifica migliore”.

“Siamo partiti bene – esordisce Alessandro Delucchi – facendo attenzione perché l’avversario era forte. Un po’ di rilassamento nel secondo set ha permesso alle avversarie di recuperare, ma nei set successivi la squadra ha ritrovato ordine e precisione in tutti i fondamentali e ha vinto meritatamente”.

Questa vittoria non consente alla Normac AVB di rimanere in Serie B2 al termine di una stagione oggettivamente molto complicata. Le genovesi sono none in classifica, su undici squadre, con 19 punti.

Sabato 30 aprile nell’ultima partita del campionato 2021/2022 la Normac AVB affronterà in trasferta l’Euromac Mix Casale Monferrato.