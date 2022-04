La neve il 2 aprile, i monti di Genova tornano a imbiancarsi (Fasce compreso) - Genova 24

Genova. Come previsto un flusso di corrente artica, sommato a una perturbazione, ha determinato precipitazioni di tipo nevoso anche a quote relativamente basse.

La neve è caduta copiosa in Val d’Aveto, dove domani, domenica, riapriranno gli impianti (ma solo per passeggiate e gite al rifugio, le piste non saranno percorribili con gli sci), mentre si è presentata sotto forma di graupel – neve tonda – in collina.

Stamani era tutto imbiancato, alle spalle di Genova, anche il monte Fasce con i suoi 1000 metri d’altezza così come l’immediato entroterra dalla Val Bisagno alla Val Fontanabuona.

Il maltempo ha portato la neve anche nello Spezzino, persino anche sulla costa. Motivo per cui è stata sospesa la Sciacchetrail 2022, gara di trail running di 46 chilometri. Impossibile garantire le condizioni di sicurezza minime per i corridori, circa trecento, che alle 8 avevano lasciato il lungomare di Monterosso.

Le previsioni parlano di una tregua delle precipitazioni nelle prossime ore, per lo meno sul centro levante della Regione, ma il tempo resterà instabile e freddo per tutto il weekend. Domenica pomeriggio nuove piogge.