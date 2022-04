La lettera: signor sindaco, scenda dalla ruota (panoramica) - Genova 24

Genova. Il circolo Nuova Ecologia, con una lettera a firma del presidente Marco Fabbri, si rivolge al sindaco di Genova Marco Bucci partendo dall’episodio della ruota panoramica per poi andare a toccare alcune questioni su progetti come skymetro e funivia per i forti.

Signor sindaco, scenda dalla ruota (panoramica) ovvero il senso di Bucci per i Beni (comuni)

La recente vicenda che ha interessato l’installazione e la successiva smobilitazione della Ruota Panoramica in viale Caviglia (giardini di fronte alla Stazione di Genova-Brignole) è quanto mai paradigmatica della visione che l’Amministrazione comunale ha della città.

Si potrebbe liquidarla come semplice “baracconata” in un luogo simbolicamente nevralgico del centro cittadino, ma a ben pensarci dice molto di più. Intanto segue il principio ben conosciuto ai genovesi più “avvertiti”, sintetizzato dal detto “stucco e pitua fan bella figua”: come dire che dopo le passatoie rosse, dopo gli ombrellini multicolore appesi, dopo le corsie d’emergenza posticce per le bici e prima ancora della pensata di piazzare pretenziosamente bandiere di Genova in altri luoghi-simbolo, il concetto di luminarie strapaesane deve essere stato visto come coronamento di un progetto che sotto sotto… non ha niente, cioé nessun vero contenuto – tutta immagine e niente sostanza.

Pensiamo poi alla pretesa di fare coesistere questa “attrazione acchiappaturisti” con un parcheggio di pullman per le linee extraurbane: forse la bella idea di mascherare una situazione di degrado e inquinamento? Però viene anche da chiedersi con quale criterio si intervenga su spazi delicati e/o di pregio come può essere il caso in esame o quelli che hanno riguardato il porticciolo di Nervi o la “riqualificazione” di alcune piazze del centro storico (di cui piazzetta S. Elena è un primo esempio). In essi si percepisce chiaramente che invece di valorizzare le caratteristiche peculiari dei luoghi , rispettando il cosiddetto “spirito dei luoghi” con i suoi delicati equilibri, si intenda procedere con una sorta di operazione di asettica pulizia, che li snatura e li rende un prodotto turistico omologato e in definitiva anonimo, in una parola “finto”.

Oltre a ciò possiamo considerare le idee balzane di infrastrutture per la mobilità, in cui invece traspare una mania di grandezza (più che altro per i costi da sostenere – vedi il caso dello skytram/metro e la funivia per i Forti) che ha come contraltare una specie di disprezzo per quei territori da attraversare, i quali ne sopporterebbero l’onere dal punto di vista estetico e funzionale (visivo, acustico, manutentivo…) senza ricevere un servizio adeguato in contropartita.

Tale procedimento ci riporta a una sorta di concezione novecentesca delle zone semi-periferiche, private di fatto del diritto alla bellezza con spazi oscurati da piloni o vagoni sfreccianti davanti alle finestre, con il corollario di uno spreco di risorse pubbliche. Perché infine possiamo ancora fare quest’ultima riflessione ritornando al punto di partenza: dove l’investimento si deve ripagare da sé, utilizzando finanziamenti privati (la ruota panoramica), assistiamo al suo misero fallimento (e questo non è esattamente buona cosa per chi si fa vanto di un curriculum manageriale), dove invece si fa uso a piene mani di risorse pubbliche, sia in termini di finanziamenti (per ultimo i soldi previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che della disponibilità di un bene, si realizzano operazioni discutibili per non dire sconsiderate (vedi ancora i Parchi Storici di Nervi sequestrati e vandalizzati per mesi con un altro allestimento posticcio in occasione di Euroflora) sotto il profilo della sostenibilità socio-ambientale (non sono praticamente mai oggetto di vero confronto con la popolazione) e financo economica (per le casse pubbliche), lasciando per di più tracce “rovinose” del suo passaggio. Se vi è il rischio concreto che tutto ciò si trasformi nell’ennesima occasione persa per Genova, perché limitarsi al mugugno mentre lor signori s’apparecchiano per la festa ?