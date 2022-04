"La giunta Bucci non risponde alle interrogazioni", Cristina Lodi (Pd) inoltra segnalazione al prefetto - Genova 24

Genova. “L’attività di questa amministrazione comunale non poteva che finire con una segnalazione al Prefetto, l’ennesima per mancanza di partecipazione e di trasparenza nei confronti del Consiglio comunale e dell’opposizione”.

Qualche giorno fa, Cristina Lodi, consigliera comunale Pd, ha presentato una segnalazione al Prefetto di Genova perché l’amministrazione non le ha ancora fornito le informazioni richieste, attraverso lo strumento dell’interrogazione a risposta scritta, lo scorso 24 febbraio in merito alla gestione dei Servizi sociali nel Municipio Centro Ovest.

“Non ricevendo alcuna risposta entro i trenta giorni previsti dalla normativa – dichiara Cristina Lodi – , il 5 aprile scorso ho inoltrato opportuno sollecito all’amministrazione, senza comunque ottenere ad oggi riscontro alla mia interrogazione. Mi pare che la mancata risposta di fatto ostacoli il normale svolgimento di controllo politico ed amministrativo sugli atti dell’organo esecutivo, affidato per legge ai consiglieri comunali. Per questo motivo mi sono rivolta al Prefetto, affinché il controllo democratico e la trasparenza siano ripristinate, e si consenta ai Consiglieri comunali di adempiere al loro ruolo istituzionale”.

“Non è strano che la trasparenza manchi soprattutto in un settore, quello del sociale, che manca di un assessore dedicato. È evidente che questo tema per questa amministrazione di centro destra non è per nulla prioritario. Peccato che riguardi la vita delle cittadine e dei cittadini”, conclude.