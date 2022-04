"La diamo calda", lo slogan sessista per promuovere la focaccia di Recco scatena la polemica - Genova 24

Genova. “La diamo calda… Ehi ma cosa avete capito?”. Questo lo slogan con tanto di faccine ammiccanti comparso questa mattina in uno stand gastronomico dedicato alla focaccia presente in piazza del Popolo a Ravenna nell’ambito del mercatino di Bell’Italia. La frase è ‘ovviamente’ riferita alla focaccia di Recco venduta dal banco, e compare anche sulle magliette delle due ragazze che servono i clienti, dove il vero oggetto dell’offerta risulta però con un carattere molto più piccolo.

Una “provocazione” che non è sfuggita ad alcune femministe del posto che hanno immediatamente fotografato i cartelli e fatto partire la polemica on line, chiedendo al comune ravennate di intervenire”

“Lo diciamo da sempre che il patriarcato è trasversale a uomini e donne – commenta la Casa delle Donne su Facebook, sottolineando come l’iniziativa in questo caso sia partita da imprenditrici donne, dichiarazione poi ripresa dal quotidiano on line RavennaeDintorni.it -. Questa faccenda non si può liquidare come una “goliardata” sulla quale farsi una risata: questo è linguaggio sessista e misogino, che offende le donne. Giocare sui doppi sensi a sfondo sessuale è un’abitudine becera”

E il primo a intervenire è Giacomo Costantini, assessore al Turismo, che ringrazia per la segnalazione e si impegna ad avvertire gli organizzatori, «perché rimuovano subito tali messaggi».

(Foto pubblicate su facebook da Cecilia Pedroni)