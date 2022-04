Genova. Un uomo di circa cinquant’anni, per cause non chiare, è stato investito da una fiammata mentre stava maneggiando della benzina.

È successo ieri sera a Bargagli attorno alle 21:30.

Dopo l’intervento dell’automedica del 118, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per il ricovero nel reparto grandi ustionati.

Leggermente ferita anche la moglie, che ha tentato di soccorrerlo.