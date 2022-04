Interdittiva antimafia per la Research, i tempi si allungano: in sospeso i cantieri di metro e Terzo Valico - Genova 24

Genova. Se per i lavori dello scolmatore del Bisagno si è potuti azzerare il contratto in poche ore, per altri due cantieri fondamentali per Genova il destino rimane ancora in sospeso. Parliamo delle conseguenze dell’interdizione antimafia spiccata dalla prefettura di Salerno nei confronti del Consorzio Research, il colosso italiano dell’edilizia con appalti in tutti il paese, e che rischia di bloccare i lavori del Terzo Valico e del prolungamento della metropolitana a Rivarolo e San Fruttuoso.

Dopo il provvedimento del prefetto, il consorzio aveva depositato il ricorso al Tar della Campania, chiedendo la sospensiva per poter continuare i tanti lavori sparsi per lo stivale, ed era infatti attesa per lo scorso 22 aprile la decisione del giudice che avrebbe potuto far ripartire i cantieri, ma nel frattempo sono uscite nuove carte con la relazione della Dia e un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei mesi scorsi con l’arresto di alcuni esponenti dell’azienda

Per questo motivo gli avvocati del consorzio Research di Salerno hanno ritirato il ricorso presentato al tribunale amministrativo per riformularlo e depositarne uno aggiornato che comprenda anche gli ultimi dettagli emersi nell’ultimo rapporto della prefettura. I legali intendono ripresentare l’istanza modificata alla luce della documentazione aggiuntiva depositata dalla prefettura su richiesta del giudice. Tutto rinviato quindi. Il nuovo ricorso non sarà depositato prima del 26 e i tempi per capire cosa succederà dei cantieri genovesi e liguri si allungano. Non senza problemi, anche dal punto di vista salariale per le decine di operai anche loro ‘sospesi’.

Per quanto riguarda il Terzo Valico, Cociv ha fatto sapere che prima di ogni decisione aspetterà il pronunciamento dei giudici. In ballo ci sono le lavorazioni del sesto lotto per collegare Pozzolo e Tortona, appaltati nel 2018 alla Research che aveva vinto la gara con l’offerta di 76 milioni di euro su 88 milioni di base d’asta.

Da capire anche la situazione legata ai cantieri per il prolungamento della metropolitana a Rivarolo e San Fruttuoso ancora in fase iniziale. Appalto del Comune di Genova aggiudicato lo scorso marzo 2021 con un ribasso del 16% che aveva sbaragliato la concorrenza, di fatto i lavori sono iniziati nella loro fase propedeutica solo in Valpolcevera con le prime demolizioni, ma potrebbe saltare tutto se il Tar non optasse per la sospensiva in attesa di un giudizio complessivo sul ricorso. Insomma, il destino dei grandi cantieri genovesi si gioca a Salerno.