Insulti sul manifesto di Bucci a Certosa, divelto il cartellone al point di Vince Genova - Genova 24

Genova. Dopo gli insulti sessisti apparsi su un manifesto elettorale dell’assessora Bordilli, il centrodestra è nuovamente nel mirino dei vandali. A denunciarlo è Vince Genova, formazione civica che sostiene il sindaco Bucci.

Questa mattina il manifesto al capolinea del 270 a Certosa è stato imbrattato con scritte ed insulti, mentre al point di Vince Genova in Galleria Mazzini che verrà inaugurato domani è stato divelto il cartellone con il logo (montato sabato dai volontari).

“Manifesti strappati e insulti, sembra quasi una strategia della tensione per intimidire i candidati della coalizione che sostiene Bucci – interviene Carmelo Cassibba, coordinatore della lista Vince Genova -. Gesti violenti, nel linguaggio e negli atti, ci auguriamo che questi fenomeni ai quali stiamo assistendo da giorni, possano esaurirsi con le registrazioni effettuate e che non diventino una consuetudine per questa campagna elettorale”.

Dopo l’episodio dei giorni scorsi che aveva visto protagonista Paola Bordilli era arrivata solidarietà unanime, anche dal centrosinistra.

LE REAZIONI

“C’è evidentemente chi non riesce a trascorrere in serenità neppure il giorno di Pasqua e passa il tempo a strappare, lordare, vandalizzare manifesti e installazioni che espongono ai cittadini la proposta politica del sindaco Marco Bucci e della sua coalizione – è il commento della Lista Toti in una nota -. Questa volta è toccato direttamente al sindaco e a Vince Genova subire gli attacchi, sempre conditi da insulti volgari, di chi evidentemente proposte non ne ha e sceglie, come unico metodo, quello dell’intolleranza e dell’ignoranza. Il presidente Giovanni Toti e la Lista Toti sono, più che mai in queste occasioni, al fianco di Marco Bucci e di tutti coloro che lo sostengono. Quindi anche dei genovesi, che certo non tollerano il ripetersi di metodi antidemocratici”.

“L’episodio del 16 aprile purtroppo non si è rivelato isolato: condanniamo dunque l’ennesimo atto di inciviltà e critichiamo chi offende il prossimo e sceglie di imbrattare o vandalizzare i manifesti elettorali altrui”. Lo dichiarano il capogruppo e i consiglieri comunali del M5s Genova. “Condanniamo fermamente, nell’ordine, le offese rivolte: all’assessore Paola Bordilli che è stata oggetto di un gravissimo insulto sessista su un suo manifesto in quel di Multedo; al sindaco Marco Bucci, offeso con scritte becere su un manifesto a un capolinea dell’autobus; alla consigliera Maria Tini, alla quale il sindaco di Genova aveva intimato stai zitta in aula. E infine, anche all’ex presidente della Camera Laura Boldrini, che nel 2018 sui social venne definita boldracca dal consigliere del centrodestra Campanella. Esprimiamo solidarietà a tutti, auspicando che la campagna elettorale salga di livello e si cominci a parlare di temi”.