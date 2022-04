Infrastrutture, la Lega: "Tempi più brevi per quadruplicamento Milano-Genova" - Genova 24

Roma.”Tempi più brevi per il quadruplicamento delle tratta ferroviaria Milano-Genova. Via libera della Camera al parere delle commissioni Ambiente e Trasporti sullo schema di Dpcm predisposto per dar seguito a quanto stabilito dal decreto Sblocca cantieri”. Così i deputati della Lega Elena Lucchini, relatrice del Dpcm e capogruppo in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, ed Edoardo Rixi, responsabile dipartimento Infrastrutture del partito.

“Il governo si è impegnato ad avviare le iniziative per ampliare la competenza di uno dei commissari straordinari già previsti per il quadruplicamento della Milano Rogoredo-Pavia e della Tortona-Voghera accelerando così le attività per la realizzazione anche dell’ultimo tratto Pavia-Voghera e garantire il completamento dell’intera linea ferroviaria ad alta velocità e capacità Milano-Genova, subordinatamente alla conclusione dello studio di fattibilità”. dicono i deputati del Carroccio.

“A questa ottima notizia si aggiunge il parere favorevole anche sul miglioramento dell’accessibilità stradale e ferroviaria di ultimo miglio a supporto dello sviluppo della funzione logistica del porto di Venezia” concludono.