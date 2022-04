Genova. Un incidente si è verificato questa mattina sulla A7 tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, dove un’auto è uscita dalla carreggiata urtando violentemente le barriere laterali.

Ad avere la peggio un uomo di 76 anni che era alla guida del mezzo: medicato sul posto, è stato poi accompagnato al pronto soccorso del Villa Scassi in codice giallo. Non sarebbe in gravi condizioni.

Intanto sulla tratta si stanno verificando i primi disagi, con almeno due chilometri di code per chi viaggia verso Genova.