Incidente sfiorato all'ex Ilva, oggi due ore di sciopero: "Non aspettiamo le vittime sul lavoro" - Genova 24

Genova. La Rsu di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Genova Cornigliano ha indetto uno sciopero di due ore per questa mattina per dire: “Basta, non aspettiamo le vittime sul lavoro”.

Di pochi giorni fa una vera e propria tragedia sfiorata. Un rotolo di metallo di diverse tonnellate è caduto a terra, senza per fortuna colpire nessuno, perché alcune cinghie hanno ceduto.

“Rsu ADI Genova proclama per lunedì 11 aprile 2022 uno sciopero di due ore alle 8.00 alle 10.00 per i problemi di sicurezza nello stabilimento genovese – spiega una nota – La rsu comunicherà le modalità delle iniziative domani in portineria”.