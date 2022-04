Incidente nell'ex Ilva, lunedì sciopero dei lavoratori: "Non aspettiamo le vittime" - Genova 24

Genova. Due ore di sciopero per protestare contro le condizioni di sicurezza considerate sempre più precarie sono state proclamate dai sindacati per lunedì 11 aprile a seguito del grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Parliamo dello stabilimento ex Ilva, dove i lavoratori sono in agitazione dopo il cedimento delle funi di acciaio di un carroponte mentre trasportava 10 tonnellate di acciaio. Un incidente che solo per un caso non ha avuto conseguenze drammatiche.

“Non aspettiamo le vittime sul lavoro” è lo slogan con cui è stato lanciato lo sciopero, che si svolgerà dalle 8.00 alle 10.00 per denunciare i problemi di sicurezza nello stabilimento genovese.

Rsu ADI Genova proclama per lunedì 11 aprile 2022 uno sciopero di due ore dalle 8.00 alle 10.00 per i problemi di sicurezza nello stabilimento genovese, proclamato da Fim Fiom Uilm Genova.

“Mercoledì 6 aprile consci della situazione precaria del livello manutentivo dei mezzi di sollevamento, quali gru e carriponte avevamo chiesto mezzo PEC la verifica dello stato dei cavi di sollevamento. Pec a cui non abbiamo ancora ricevuto risposta. Così come per l’incontro chiesto per gli argomenti di apertura delle procedure di raffreddamento, la cui data non è adeguata alle questioni presentate” accusava ieri l’rsu. In pratica l’incontro sarebbe stato proposto solo per il 15 aprile e non entro tre giorni come prevede la procedura.

I sindacati “denunciano nuovamente che questa cassa integrazione straordinaria è stata concessa all’azienda a fronte di investimenti quasi inesistenti ed in uno stato di degrado manutentivo che richiederebbe ben altre tempistiche e tempi di realizzo molto più stretti. Piano di investimento che tra l’altro confonde l’innovazione con la normale manutenzione”.

“È inammissibile scoprire – conclude la lettera – che le indicazioni dell’azienda spesso sono dare la priorità alla produzione anziché la sicurezza dei lavoratori e degli impianti, come nel caso della zincatura 3, dove solo per l’intervento degli RLS l’impianto è stato fermato mentre la guarnizione del coperchio del forno perdeva ed il relativo pirometro era sostenuto da un carroponte”.

“Si tratta dell’ennesimo incidente in una situazione di abbandono – dice il coordinatore dell’rsu Armando Palombo – Abbiamo già segnalato alcuni giorni fa alcuni cavi sfilacciati sulle gru del molo che abbiamo fermato noi. Questo è solo l’ennesimo incidente e solo per fortuna che sono ci siano state conseguenze per i lavoratori. Sono gli stessi impianti che il presidente Bernabé ha visitato qualche giorno fa. Se l’azienda è responsabile, il governo, silenzioso e complice, lo è altrettanto – conclude – Lunedì faremo il consiglio dei delegati per decidere le azioni da intraprendere. Non escludiamo altre azioni di lotta“.

(Foto d’archivio)