Inaugurato questa mattina il nuovo 'spazio clienti' di Iren a Sturla - Genova 24

Genova. È stato inaugurato oggi 5 aprile a Genova in piazza Sturla 1/b il nuovo Spazio Iren per i cittadini del Medio Levante genovese, alla presenza di Gianluca Bufo, Direttore Business Unit di Iren Mercato e dell’Assessore del Comune di Genova Matteo Campora.

Presso il nuovo Store il Cliente – aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, il sabato dalle 08:30 alle 12:30 – avrà la possibilità, oltre che di accedere alla gestione delle pratiche di luce, gas e acqua e alla sottoscrizione di nuove offerte, di visionare la vasta gamma di prodotti proposti da IrenLuce Gas e Servizi, dalla smart home alla mobilità elettrica a zero emissioni.

“Siamo molto contenti – afferma Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Mercato – di inaugurare il nuovo sportello Iren, che ci auguriamo possa essere il punto di riferimento per tutti i cittadini del medio levante genovese”. “Nonostante si stia andando sempre più verso la digitalizzazione dei servizi – continua Bufo – noi di Iren crediamo ancora fortemente che il contatto diretto con il Cliente sia di fondamentale importanza e rappresenti un valore aggiunto”.

“Questo che oggi inauguriamo è il secondo store realizzato a Genova con Iren Luce Gas e Servizi – ha aggiunto Cinzia Sillano, legale rappresentante di Airen Caldaie – Abbiamo individuato la zona del Levante Genovese nell’ottica di rafforzare il presidio territoriale, con l’intento di fornire ai cittadini il servizio per le commodity e non solo, in modo sempre più capillare”.