Nuova illuminazione per la fontana di piazza Rossetti, i primi colori sono quelli dell'Ucraina - Genova 24

Genova. L’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi e il presidente municipio Medio Levante Francesco Vesco, insieme al Ceo di Aster Antonello Guiducci e altri rappresentanti della municipalizzata, hanno inaugurato la fontana di piazza Rossetti che, per l’occasione, si è illuminata con i colori giallo e blu dell’Ucraina.

L’iconica fontana della Foce, la terza in città per grandezza, è stata sottoposta a lavori di restauro che sono durati un mese e hanno comportato la sostituzione 100 ugelli, da ottone ad acciaio in inox, in vasca per ottimizzare il getto e per evitare gli atti vandalici.

“È stato anche realizzato l’impianto di illuminazione scenografica a colori, con l’installazione di 53 faretti. La scala cromatica, articolata in sei gruppi di luce, è gestita da una centralina configurabile anche da remoto, come per la fontana di piazza De Ferrari”, spiega Sergio Manenti, responsabile impianti elettrici Aster.

“Il territorio ha bisogno anche di questi piccoli particolari – dice Francesco Vesco, presidente municipio Medio Levante – anche questo è riqualificazione, la città si trasforma piano piano”.

“Un ulteriore segnale di attenzione alla riqualificazione del territorio – afferma Antonello Guiducci, ceo di Aster – una fontana luminosa è qualcosa che rallegra e restituisce un’identità diversa a uno spazio e con questa tecnologia permette anche di dare degli effetti simbolici, presto sarà inaugurata anche la fontana del Nettuno nel giardino di villa Scassi, a Sampierdarena, lì si è trattato di un restauro classico, artistico, mentre qui è trattato soprattutto di innovazione tecnologica”.

“Questo intervento va nella direzione della valorizzazione dei nostri spazi – commenta Pietro Piciocchi, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova – Questo dell’illuminazione delle fontane è un tema nuovo, con Aster stiamo facendo un piano di riqualificazione con Aster di tutte le nostre fontane, accade che spesso siano vuote perché con impianti di impermeabilizzazione da sistemare, ma noi vogliamo farle tornare, soprattutto le tante storiche, alla loro funzione”.