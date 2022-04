In partenza verso il Marocco con 60mila euro in borsa: scoperto e multato in dogana - Genova 24

Genova. Nel corso delle operazioni di controllo fatte sui passeggeri in uscita dall’Unione Europea da parte dall’Ufficio delle Dogane di Genova, sono stati rinvenuti, presso il varco di Ponte Caracciolo, 60mila euro non dichiarati nei bagagli a mano di un passeggero in partenza per il Marocco.

Questo è quanto viene riportato in una nota stampa diffusa dall’agenzia delle dogane. La normativa in materia dispone la libera circolazione di valuta per importi fino a 10.000 euro, oltre i quali il viaggiatore è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di valuta presso l’ufficio doganale di entrata o di uscita dal territorio; pertanto è stato elevato un verbale per violazione della normativa valutaria con sequestro di 25.300 euro.

“Tale attività è stata il frutto dell’attenta analisi dei rischi posta in essere dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Genova”, conclude la nota dell’agenzia delle dogane genovese.