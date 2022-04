Imbrattato con scritte antisemite un manifesto del candidato Ariel Dello Strologo - Genova 24

Genova. Dopo il caso dei manifesti con insulti all’assessore Paola Bordilli e al sindaco Marco Bucci, in perfetta par condicio continua la serie degli imbrattamenti dei manifesti elettorali con insulti o frasi di varia gradazione e gravità.

In questo caso la vittima è il candidato sindaco del campo progressista Ariel Dello Strologo. Il manifesto imbrattato si trova a Multedo. “Lurido sporco ebreo” ha scritto qualcuno sul colletto della camicia dell’ex presidente della comunità ebraica genovese (ha lasciato l’incarico dopo la candidatura).

Immediati i messaggi si sdegno di amici e sostenitori ma anche dell’avversario politico, il sindaco uscente Marco Bucci: “Massima solidarietà ad Ariel Dello Strologo per questa vicenda da condannare” ha detto Bucci. “Questo continuo clima di tensione e di minacce, dopo episodi simili accaduti nei giorni scorsi, non aiuta questa campagna elettorale.

Mi auguro che gli argomenti ritornino in chiave di confronto politico e non trascendano più in offese alle persone e alla dignità umana”.