Il tunnel Ferriere nuovamente chiuso, distacco di materiale dalla volta durante alcuni lavori di pulizia - Genova 24

Genova. Il tunnel delle Ferriere, tra l’alta Val Bisagno e la Val Fontanabuona, nell’entroterra genovese, è stato chiuso nuovamente – non si sa ancora per quanto – dopo il distacco di materiale dalla volta della galleria durante alcuni lavori di pulizia.

La notizia è confermata da Anas, che gestisce il tratto stradale. La galleria Taviani, questo il nome del tunnel, era stata riaperta il 14 aprile dopo alcune settimane di cantiere di messa in sicurezza.

I residenti delle due vallate, pendolari e studenti, dovranno tornare a servirsi della viabilità alternativa attraverso la frazione di Boasi, viabilità che presenta comunque delle limitazioni per i mezzi pesanti.

Al momento non si sa quando il tunnel verrà riaperto. In serata si avranno i risultati di alcune valutazioni tecniche e domani si potrà capire quando la viabilità sarà ripristinata.

Modifiche anche per quanto riguarda il trasporto pubblico Amt: la linea 715 Chiavari – Genova torna ad effettuare il percorso provvisorio Prato-Boasi-Fontanabuona-Chiavari.

Nel dettaglio, la linea 715 effettua servizio secondo le seguenti modalità:

• i bus, in partenza da Chiavari, giunti alla rotonda delle Ferriere transitano da Boasi, proseguono per Bargagli dove riprendono regolare percorso ed effettuano capolinea provvisorio a Genova Prato anziché a Genova Brignole;

• al capolinea di Prato è possibile interscambiare con le linee urbane 13 e 14;

• i clienti della linea 715, giunti a Prato, possono servirsi delle linee del servizio urbano utilizzando il titolo di viaggio provinciale, senza costi aggiuntivi;

• le corse in partenza da Genova Prato per Chiavari partono agli orari precedentemente programmati da Brignole;

• l’interscambio tra la linea 715 e linee urbane deve avvenire al capolinea di Prato, anche per evitare sovraffollamenti della linea 725