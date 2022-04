Il tunnel delle Ferriere riapre domani a senso unico alternato: ecco il programma delle aperture - Genova 24

Genova. A partire dalle ore 6 di domani, giovedì 14 aprile, verrà riaperta al traffico veicolare la galleria Taviani, il cosiddetto tunnel delle Ferriere. La circolazione avverrà a senso unico alternato e sarà regolamentata da movieri che, tramite semafori, regoleranno il traffico.

Intanto Amt, in una nota diffusa, specifica che nella sezione Rete e Orari/Trasporto Provinciale/Tigullio Centrale è possibile scaricare gli orari provvisori in vigore dal 14 al 19 aprile della linea 715 Chiavari – Genova Brignole.

Dalle ore 20.00 alle ore 6.00, periodo in cui la galleria sarà totalmente chiusa, gli autobus della linea 715 transiteranno da Boasi.

Mentre Anas, specifica che sono previsti il limite di velocita di 30Km/h, senso unico alternato mediante impianto semaforico, divieto di sorpasso per autoveicoli su SS 225 della Fontanabuona dal km 30+900 al km 33+180, su tutte le corsie a partire dalle ore 06 di domani fino alle ore 06 del 27 aprile.

La regolamentazione del transito

Giorni feriali (escluso il sabato):

Dalle ore 6:00 alle ore 13:15 la galleria Taviani è aperta ad una corsia in direzione Genova, il transito per la direzione Chiavari (Fontanabuona) è deviato sulla SP 77 ad eccezione delle seguenti finestre temporali, in cui il transito nella direzione Genova verrà interrotto e aperto in direzione Chiavari:

dalle 6:50 alle 7:00

dalle 7:50 alle 8:00

dalle 8:50 alle 9:00

dalle 9:50 alle 10:00

dalle 10:50 alle 11:00

dalle 11:50 alle 12:00

dalle 12:50 alle 13:00

Dalle ore 13:15 alle ore 20:05 la galleria Taviani è aperta ad una corsia in direzione Chiavari (Fontanabuona), il transito per la direzione Genova è deviato sulla SP 77 ad eccezione delle seguenti finestre temporali, in cui il transito nella direzione Chiavari verrà interrotto e aperto in direzione Genova:

dalle 13:55 alle 14:05

dalle 14:55 alle 15:05

dalle 15:55 alle 16:05

dalle 16:55 alle 17:05

dalle 17:55 alle 18:05

dalle 18:55 alle 19:05

dalle 19:55 alle 20:05

Dalle ore 20:05 alle ore 6:00 la galleria Taviani è chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia, il percorso alternativo è assicurato dalla SP 77.

Giorni festivi

Dalle ore 6:00 alle ore 12:50 la galleria Taviani è aperta ad una corsia in direzione Chiavari (Fontanabuona), il transito per la direzione Genova è deviato sulla SP 77 ad eccezione delle seguenti finestre temporali, in cui il transito nella direzione Chiavari verrà interrotto e aperto in direzione Genova:

dalle 6:55 alle 7:05

dalle 8:55 alle 9:05

dalle 10:55 alle 11:05

Dalle ore 12:50 alle ore 20:00 la galleria Taviani è aperta ad una corsia in direzione Genova, il transito per la direzione Chiavari (Fontanabuona) è deviato sulla SP 77 ad eccezione delle seguenti finestre temporali, in cui il transito nella direzione Genova verrà interrotto e aperto in direzione Chiavari:

dalle 13:50 alle 14:00

dalle 15:50 alle 16:00

dalle 17:50 alle 18:00

dalle 19:50 alle 20:00

Dalle ore 20:00 alle ore 6:00 la galleria Taviani è chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia, il percorso alternativo è assicurato dalla SP 77.

Nei giorni di sabato

O dalle ore 6:00 alle ore 12:55 la galleria Taviani è aperta ad una corsia in direzione Chiavari (Fontanabuona), il transito per la direzione Genova è deviato sulla SP 77 ad eccezione delle seguenti finestre temporali, in cui il transito nella direzione Chiavari verrà interrotto e aperto in direzione Genova:

dalle 6:55 alle 7:05

dalle 7:55 alle 8:05

dalle 8:55 alle 9:05

dalle 9:55 alle 10:05

dalle 10:55 alle 11:05

dalle 11:55 alle 12:05

Dalle ore 12:55 alle ore 20:00 la galleria Taviani è aperta ad una corsia in direzione Genova, il transito per la direzione Chiavari (Fontanabuona) è deviato sulla SP 77 ad eccezione delle seguenti finestre temporali, in cui il transito nella direzione Genova verrà interrotto e aperto in direzione Chiavari: