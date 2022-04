Il Rivasamba cala il tris (3-1) ai danni del Busalla - Genova 24

Sestri Levante. Il Rivasamba cala il tris (3-1) ai danni del Busalla, scavalcandolo in classifica.

I calafati, hanno giocato un’ottima primo tempo, ma sono andati al riposo con un solo goal di vantaggio (rigore di Bonaventura) perchè hanno trovato sul cammino Thomas Montaldo, autore di alcune parate di alto livello.

Il Busalla, ha faticato, fallendo, però, sullo 0-0, la rete del vantaggio con Compagnone, il cui pallonetto è uscito fuori di un niente.

Ad inizio ripresa Ferrando e compagni hanno trovato il pareggio con Cotellessa, ma poi hanno subito la reazione dei padroni di casa, che hanno trovato le reti del successo con Padi e Bagnato (ancora su calcio di rigore).

Il Rivasamba, nelle prossime due gare, che mancano alla fine dei play out, andranno a Pietra Ligure e riceveranno il Ventimiglia, mentre il Busalla dovrà cercare di incamerare il bottino pieno con Varazze (in casa) e Sestrese (in trasferta).

Oltre al già citato Montaldo, segnaliamo l’ottima gara del calafato Andrea Baldassare (classe 2003): i due giocatori si sono guadagnati, ex equo, la palma dei migliori giocatori in campo.