Il principe Alberto di Monaco è cittadino onorario di Genova, Bucci: "Siamo simili, lavoriamo insieme" - Genova 24

Genova. Cita i colori rosso e bianco della bandiera monegasca – gli stessi della bandiera di San Giorgio – ma anche il rinnovamento del waterfront a opera di Renzo Piano e la “tradizione di apertura e rinascita della nostra città, sempre rivolta verso nuovi orizzonti”: il principe Alberto II di Monaco è ufficialmente cittadino onorario di Genova. A conferire il riconoscimento è stato oggi il sindaco Marco Bucci durante la cerimonia a Palazzo Ducale per la Festa della Bandiera.

“Stiamo cercando di lavorare assieme perché abbiamo molte cose in comune – ha commentato Bucci a margine della cerimonia – e poter dire che lavorano insieme è un grande vantaggio per la nostra visibilità”. Ma quali sono i punti di maggiore contatto? “Trasporto pubblico locale, gestione delle città in salita e con poco spazio, alta tecnologia“, spiega Bucci. Che si riserva di non commentare alla domanda su possibili investimenti del Principato, che in Liguria ha già comprato il porto di Ventimiglia e ha avviato una grande operazione immobiliare per la costruzione di appartamenti di lusso a Ventimiglia.

“Fra le molte visite che ho fatto qui a Genova questa sarà la più cara e quella che resterà più impressa nella mia mente, insieme a quella del 2014, quando l’Università di Genova mi ha conferito la laurea honoris causa”, ha detto il principe Alberto in apertura del suo discorso.

guarda tutte le foto 27



Arrivo del Principe Alberto di Monaco a Genova

A colpirlo dev’essere stato il giro in mattinata a Euroflora, dove ha in qualche modo ripercorso le orme dei genitori Ranieri e Grace Kelly che alla Fiera battezzarono la prima edizione nel 1966: a immortalare il momento una foto donata questa mattina al regnante della famiglia Grimaldi insieme alla rosa di Genova, che sfoggia i colori bianco e rosso, creata per questa edizione della manifestazione.

guarda tutte le foto 10



Il principe Alberto di Monaco nominato cittadino onorario di Genova

Prima della cerimonia il principe Alberto ha scoperto una targa nel salone del Minor Consiglio che ricorda i legami storici tra la sua famiglia e la città di Genova.

“La Festa della Bandiera di quest’anno è, finalmente, una vera Festa – ha commentato Bucci -. Dopo due anni di pandemia torniamo anche in piazza a celebrare il nostro orgoglio di essere genovesi, figli di una grande città. Un’occasione, nel giorno di San Giorgio, per ricordare a tutti e ricordare a noi stessi che la comunità genovese è unita e pronta ad affrontare le grandi sfide del futuro. La Festa della Bandiera deve essere proprio questo: ribadire il nostro senso di appartenenza e il nostro amore per Genova, rimarcandone le eccellenze e l’insieme di beni e valori, materiali e immateriali, che la rendono unica in Italia, in Europa e nel mondo”

“Oggi è una bella giornata siamo qui con il principe Alberto nostro vicino di casa, con sui stiamo lavorando sul territorio del ponente ligure per farlo crescere – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La bandiera di Genova è qualcosa di più grande di noi, vuol dire tornare indietro di molti secoli e ricordare la storia di tanti uomini, sia quelli illustri che hanno lasciato un segno, sia quelli meno famosi che comunque hanno contribuito a fare di Genova quello che è. Recuperare questo ‘culto laico’ della bandiera è qualcosa di molto positivo che il Comune di Genova ha fatto per puntualizzare e ricordare con orgoglio la nostra storia e premiare persone che la arricchiscono di nuovi capitoli per costruire il futuro concreto di domani, imparando le lezioni come quelle che purtroppo abbiamo dovuto imparare dal Covid e dolorosamente della guerra. Così come le ha imparate questa città grazie ai tanti suoi momenti positivi, come i suoi commerci e la ricchezza della Repubblica Marinara e i suoi momenti negativi, come la Grande peste. Per questo ritrovarci oggi in una sala, simbolo di questa città tutti insieme per ricordare la Croce di San Giorgio, ci infonde molto orgoglio e anche tanta prospettiva e credo sia molto importante”.

Quest’anno 7 gli ambasciatori a ricevere la “Vela”: la genovese Maria Elena Bottazzi candidata al Nobel, Andrea Fiumicelli ceo di Dedalus, l’ex calciatore Sebastiano Nela, l’attrice genovese Alice Arcuri, la giornalista Giorgia Cenni, il giornalista e scrittore Antonio Bigotti e il ballerino Jacopo Belussi – di cui ha ritirato la Vela la mamma, Elisabetta Bianchi –. Sul palco anche Giuseppe Franceschelli, coordinatore della rete degli Ambasciatori, 140 in tutto il mondo

Durante la cerimonia è stata consegnata la Rosa di Genova – la novità floreale di Euroflora 2022, con i colori della bandiera di San Giorgio – al cappellano della comunità Ucraina a Genova Vitaly Tarasenko come omaggio della vicinanza di Genova al Paese oggi in guerra.

Poi l’intervento musicale “Il bel sogno di Rosetta” in onore del Principe Alberto con il quintetto d’archi del Teatro Carlo Felice con soprano e la presentazione, a cura del professor Giacomo Montanari, del legame tra Genova e Monaco. Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, in provincia di Imperia, ha presentato l’associazione italiana dei Siti Storici Grimaldi.

Al termine della cerimonia, la festa si è spostata nel cortile di Palazzo Ducale con l’esibizione di pattinaggio creativo, delle bande di Voltri, Pegli, Pontedecimo e Bolzaneto e con gli sbandieratori di Lavagna in piazza De Ferrari.

“La giornata della bandiera di San Giorgio celebra l’orgoglio e la tradizione di Genova e di tutti i genovesi – he detto il segretario ligure del Carroccio Edoardo Rixi – Una giornata fortemente voluta dal sindaco Marco Bucci e dalla Lega per evocare la storia della città il cui vessillo veniva rispettato e temuto in tutti i mari del mondo. Ancora oggi un simbolo di tenacia, forza e resilienza”.

Genova e Monaco

La città di Genova e l’antico casato Grimaldi, di cui il Principe Alberto II di Monaco è l’attuale rappresentante, sono stati interessati da comuni eventi storici. La famiglia Grimaldi diventò una delle più importanti e potenti casate della nobiltà feudale della Repubblica di Genova grazie alle attività del commercio e della navigazione – insieme ai Doria, agli Spinola e ai Fieschi -, annoverando tra i suoi componenti numerosi senatori e magistrati, nonché sei dogi che succeduti tra il 1671 e il 1775.

Principato di Monaco e Genova hanno radici linguistiche e culturali comuni, costantemente rinnovate grazie all’importante lavoro delle istituzioni culturali locali fra cui il Comitàu Nasiunale d’ë Tradiçiùe Munegasche. Nel 2018 il Comune di Genova ha aderito all’Associazione dei Siti Storici Grimaldini di Monaco con l’intento di riunire, valorizzare e promuovere i siti storici della famiglia Grimaldi a livello storico, culturale e turistico, manifestando così la sua volontà di sviluppare importanti momenti di condivisione con il Principato di Monaco. Obiettivi di promozione e valorizzazione fortemente perseguiti anche dalla nostra città.

Il Principe Alberto II di Monaco si è distinto per il suo impegno nella difesa dell’Ambiente, tanto da creare nell’anno 2006 la Fondazione a lui intitolata attraverso la quale promuove la gestione sostenibile ed equa delle risorse naturali supportando l’attuazione di soluzioni innovative ed etiche principalmente nei settori dei cambiamenti climatici, della biodiversità e dell’acqua. Un impegno per la salvaguardia dell’ecosistema che accomuna quello della città di Genova aderente alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, sottoscritta da Francia, Italia e Principato di Monaco per la protezione dei mammiferi marini dalle minacce derivanti dalle attività umane.

Numerosi, nel corso del tempo, sono stati i segnali di vicinanza a Genova espressi dal Principe Alberto II di Monaco. Particolarmente sentito quello successivo al tragico evento del crollo di ponte Morandi quando dispose che durante i funerali di Stato venissero ammainate tutte le bandiere monegasche, anche presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero.

Nel 2010 il Principe Alberto II di Monaco è stato nominato membro onorario dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere e nel 2014 l’Università di Genova gli ha conferito la Laurea Honoris Causa in “Scienza del Mare”. alta tecnologia