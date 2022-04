Il presidente del municipio medio levante Vesco candidato a Tursi con la lista Genova Domani - Genova 24

Genova. Francesco Vesco, presidente del Municipio Medio Levante si presenterà alle prossime elezioni del 12 giugno per il Comune con Genova Domani.

“Sono contento della disponibilità di Francesco Vesco alla candidatura in consiglio comunale per la lista civica Genova Domani” – spiega Marco Bucci – “Sono convinto che la sua esperienza di amministratore pubblico maturata nei cinque anni alla guida del Municipio Medio Levante forte anche dei risultati ottenuti, possa portare un valore aggiunto in questa importante tornata elettorale, dove si deciderà il futuro proseguendo il lavoro fatto in questi anni di rinascita e crescita della città. In bocca al lupo a Francesco e a tutta la squadra di Genova Domani: sapranno fornire un contributo fondamentale per idee e contenuti alla coalizione che mi sostiene”.

Vesco ha scelto la lista Genova Domani in accordo con Marco Bucci: “Mi ha spinto il fatto che è un progetto per il sindaco e con il sindaco”. Spiega Vesco: “Porto la mia esperienza di questi 5 anni di lavoro nel Municipio all’interno del Comune e al fianco del Sindaco. Questa mia scelta va a sostegno della visione che Bucci ha sviluppato in questi anni, per continuare il percorso di crescita che la città di Genova sta vivendo grazie a lui.”