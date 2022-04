Il coro ucraino arriva a Genova: domani canteranno al Carlo Felice - Genova 24

Genova. Il Coro nazionale popolare ucraino “G. Veryovka” è arrivato in Italia a bordo di due autobus messi a disposizione gratuita dal Gruppo FS. I 71 artisti hanno viaggiato da Varsavia a Genova, dove il 25 aprile – Festa della Liberazione italiana dal nazifascismo – si esibiranno in un concerto che si terrà al Teatro Lirico Carlo Felice del capoluogo ligure. Ad accogliere gli artisti in Italia sono stati Giovanna Braghieri, Direttore regionale Liguria Trenitalia, l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, e una rappresentanza della comunità ucraina genovese.

“Abbiamo accolto con grande partecipazione la richiesta delle associazioni dei consumatori liguri unitamente a Regione Liguria di accompagnare da Varsavia a Genova il Coro Popolare Accademico d’Onore Nazionale Ucraino Veryovka”, ha sottolineato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia. “Il Gruppo FS Italiane conferma il suo sostegno verso il popolo ucraino dando tra l’altro la possibilità di viaggiare gratuitamente sui nostri treni e sostenendo iniziative di solidarietà come il recente convoglio merci partito dalla Toscana verso l’Est Europa con aiuti e beni di prima necessità. Questo ulteriore segno di vicinanza riguarda più espressamente il mondo della cultura che dobbiamo continuare a favorire e appoggiare, in particolar modo in un periodo come questo, contrassegnato da terribili eventi bellici”.

Il coro è in Italia per la prima volta dallo scoppio del conflitto, ed è fuggito dall’Ucraina in Polonia lo scorso 5 aprile. Ospite di Regione Liguria, eseguirà due performance al Teatro Carlo Felice. Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi che l’Associazione Prokrova destinerà al sostegno della popolazione ucraina, sia come aiuto umanitario, per l’acquisto dei generi di prima necessità, medicinali e mezzi di soccorso, sia come supporto culturale per la protezione del patrimonio dell’Ucraina, distrutto dall’invasione militare della Russia.

“Siamo orgogliosi e felici di potere ospitare questi grandi artisti in fuga dalla guerra. In Ucraina i teatri, i luoghi della cultura vengono distrutti, noi vogliamo aiutare la cultura a vivere – ha detto l’assessore Ilaria Cavo accogliendoli – per questo abbiamo deciso di ospitarli al teatro Carlo Felice la sera del 27 aprile, in un progetto co-organizzato con ILSREC che avrà già un’ anticipazione nel concerto del 25 aprile. Ci auguriamo che i genovesi, i liguri, rispondano alla chiamata e partecipino numerosi alla serata di mercoledì 27, a partire dalle 19.45, per fare non solo un’offerta libera di beneficienza, ma anche per dare un’accoglienza piena al coro, per garantire un pubblico vivace, per tramandare quelle musiche e quella danze che rappresentano la loro storia e il loro paese”

“Voglio ringraziarvi per l’invito: il vostro calore e la vostra accoglienza ci danno forza – ha dichiarato il direttore del coro Igor Kuryliv – Noi vogliamo esibirci per mostrare come la musica non abbia confini. Come in Italia anche in Ucraina c’è una grande cultura musicale, siamo una nazione ricca spiritualmente e vi invitiamo al nostro spettacolo che è coro ma anche musica e danza”.

L’iniziativa ligure, con il concerto aperto alla cittadinanza e fissato per mercoledì 27 aprile alle 19.45 al Teatro Carlo Felice, ha visto l’adesione e il coinvolgimento, oltre che del Comune di Genova, di ILSREC, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. Il concerto avrà un’anteprima il 25 aprile alle ore 19.45, nell’ambito del concerto tradizionale organizzato dal Teatro per festeggiare il giorno della Liberazione. In quell’occasione il coro ‘National Ukrainian Folk Ensemble ‘Veryovka’ si esibirà in un canto di liberazione e nell’inno nazionale ucraino. L’intera iniziativa rientra pertanto nelle celebrazioni per il 77-esimo anniversario della liberazione d’Italia dal nazifascismo.

“Stare per qualche tempo con loro – ha concluso l’assessore Cavo – ascoltare le loro storie, fa capire quante immagini hanno impresse, quante lacrime a stento trattengono. Suoneranno, canteranno e danzeranno per la loro Ucraina con grande dignità, da grandi professionisti. Dobbiamo solo metterci il cuore e le orecchie attente per saperli ascoltare”.

Il viaggio di solidarietà del Gruppo FS è partito da Perugia. I due mezzi di Busitalia hanno trasportato dall’Umbria alla Polonia 15 quintali di generi alimentari destinati al Centro Raccolta Caritas di Cracovia che assiste alcuni dei rifugiati ucraini. Le derrate alimentari sono state raccolte nell’ambito della campagna di solidarietà “Emergenza Ucraina” promossa dai frati Minori Cappuccini e la fondazione Assisi Missio Onlus. Da Cracovia i due autobus di Busitalia hanno poi raggiunto Varsavia dove ad attenderli c’erano gli artisti del coro, giunti questa mattina a Genova. Il concerto di anteprima del 25 aprile vedrà il coro “G. Veryovka” esibirsi in un canto di liberazione e nell’inno nazionale ucraino, il tutto in attesa del secondo concerto, supportato anche da Trenitalia e aperto alla cittadinanza, che è in programma al Teatro Lirico genovese mercoledì 27 aprile alle ore 19.45.

A partire da giovedì 28 aprile il coro sarà impegnato in una tournée a bordo della nave da crociera ‘Costa Firenze’ che partirà da Genova.