Guerra in Ucraina, partito nuovo carico di aiuti da Genova per Odessa - Genova 24

Genova. E’ partito nel pomeriggio di ieri il nuovo convoglio umanitario organizzato dal Comune di Genova e da numerose realtà – tra le quali Amt e Cisl – a favore della città di Odessa, gemellata con la nostra città e attualmente sotto le bombe.

Come si vede dalle foto, a partecipare alla missione anche il Gruppo Spinelli, leader della logistica su gomma e supporto tecnico per questa spedizione.

Questo non è la prima spedizione di aiuti per la popolazione colpita dalla guerra: in queste settimana molteplici sono state le iniziative in città.