Golfo Paradiso: dal 13 al 15 maggio evento "delocalizzato" dedicato alla Scienza - Genova 24

Recco. Con l’approvazione in giunta dei Comuni coinvolti, prende forma l’evento “Un Paradiso di ConoScienza” che vede la partecipazione di Recco, comune capofila, Camogli, Avegno, Pieve Ligure e Uscio con l’obiettivo di proporre una manifestazione congiunta a tema tecnologico-scientifico.

L’evento è concepito come un insieme di proposte volte alla divulgazione della scienza mediante conferenze e laboratori didattici delocalizzati su tutto il territorio del Golfo Paradiso.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle politiche giovanili Davide Manerba commentano con una nota congiunta: “Continua senza sosta la messa in atto del programma di mandato dell’amministrazione. La valorizzazione del nostro patrimonio culturale è elemento essenziale per mantenere vive le radici della nostra città. Contribuiamo alla crescita della comunità attraverso l’approfondimento della conoscenza patrimoniale culturale presente sul nostro territorio, con particolare attenzione per le fasce giovanili della popolazione. E la collaborazione tra i Comuni è finalizzata anche a incrementare la presenza dei turisti, con riferimento al segmento culturale”.

Le attività previste, selezionate in modo da valorizzare le eccellenze del territorio, saranno svolte prevalentemente al chiuso e prevedono l’interazione diretta con alcune realtà locali. L’evento inizierà il giorno 13 maggio e proseguirà fino a domenica 15 maggio affrontando tematiche accattivanti come l’alimentazione, l’arte, la pirotecnica, il mare, la mente. Ideatore e responsabile scientifico è il professor Riccardo Carlini, chimico e divulgatore scientifico già noto da anni per i suoi eventi quali Chimica e cucina, Chimicoloriamo il Paradiso e le Serate Stellari seguiti da numerosi partecipanti. La manifestazione è aperta a tutte le fasce di età ed è completamente gratuita.

A breve sarà pubblicato il calendario dettagliato con le proposte, le date e le location. Molti sono i partner che hanno aderito al progetto in forme e contributi diversi: Proloco Recco, Latte Tigullio, Panifici Tossini, Consorzio Focaccia di Recco.