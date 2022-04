"Gli ebrei fra la storia e i pregiudizi", il 2 maggio convegno in via Fieschi - Genova 24

Genova. Lunedì 2 maggio nella Sala Colombo della Regione Liguria in via Fieschi 15 si terrà l’incontro dal titolo “Gli ebrei fra la storia e i pregiudizi”.

L’evento si inserisce nell’ambito del ‘Tema nazionale’ dell’associazione Fidapa, proteso a valorizzare, a sostenere e a diffondere l’istruzione e la cultura nonché a garantire – in una realtà connotata dalle disuguaglianze ma orientata ad una necessaria e imprescindibile integrazione – coesione ed equità.

“La Shoah è una delle peggiori espressioni di cosa può fare l’uomo al suo simile, ma non è la sola piaga di questa natura del ‘900 – spiega il capogruppo in Regione Liguria di Fratelli d’Italia Stefano Balleari – la persecuzione del popolo Ebraico parte da una serie di pregiudizi che hanno alimentato poi delle narrazioni errate che hanno convinto il popolo ad appoggiare le Leggi Razziali che sono arrivate dopo”.

“Dobbiamo comprendere questo meccanismo perchè oggi siamo vittime della stessa particolare situazione che genera un bias cognitivo con l’Ucraina, per questo motivo ho fortemente appoggiato e voluto che proprio in Regione Liguria ci fosse un incontro di questa portata e di questa natura che può aiutare tutti noi a comprendere meglio il passato per non commettere gli stessi errori oggi e nel futuro”, continua.

Relatrice è Gheula Canarutto Nemni, già docente universitaria, esperta di cultura ebraica, psicoterapeuta.

Intervengono Paola Marongiu, avvocato tributarista, in tema di “Leggi razziali” e Nathania Zevi, giornalista RAI, in tema di pregiudizi sugli ebrei.

Modera Laura Fasce, vice Presidente della sezione Genova di Fidapa BPW.

Sono, inoltre, presenti: Simona Firpo, Presidente della sezione Genova di Fidapa BPW, Concetta Corallo, vice Presidente nazionale di Fidapa BPW, e Rachele Capistro, Presidente di FIDAPA BPW Distretto Nord Ovest.

L’evento è patrocinato da: Regione Liguria, Comune di Genova, ADEI WIZO, Consulta femminile di Genova, Ufficio Consigliera di parità presso Regione Liguria, FIDAPA BPW Italia – Distretto Nord Ovest